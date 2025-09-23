آموزش بدون اصول اخلاقی، تهدیدی برای جامعه است

آیین نواختن زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه دخترانه «به‌روزان» منطقه ۱۲، با حضور رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، آیینی شهردار منطقه ۱۲ و جمعی از مسئولین، معلمان، اولیا و جمعی از دانش‌آموزان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  آقامیری در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس، به اهمیت نقش تربیت در کنار آموزش اشاره کرد و گفت:
«بر اساس آیات قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) مأموریت یافتند ابتدا مردم را تزکیه و تربیت کنند و سپس به تعلیم حکمت و دانش بپردازند. این نشان می‌دهد که تربیت اسلامی، مقدمه و زیربنای آموزش است.»

وی با تأکید بر لزوم توجه خانواده‌ها به پرورش اخلاقی فرزندان افزود: «امروزه بسیاری از والدین هزینه‌های قابل توجهی برای آموزش و کلاس‌های فوق‌برنامه صرف می‌کنند، اما در امر تربیت و اخلاق اسلامی کمتر سرمایه‌گذاری می‌شود. این موضوع یکی از آسیب‌های جدی جامعه ماست که نمود آن را در سبک زندگی و روابط اجتماعی مشاهده می‌کنیم.»

وی خاطرنشان کرد: «علم بدون اخلاق پایدار نمی‌ماند. اگر بنیان‌های اخلاقی در جامعه مستحکم نباشد، حتی پیشرفت‌های علمی تهدیدی برای جامعه می‌شود. همان‌گونه که دانشمندان بزرگ جهان نیز با پرهیز از لغزش‌های اخلاقی، توانستند مسیر رشد علمی را طی کنند.»

 آقامیری خطاب به دانش‌آموزان حاضر در مراسم گفت: «قدر پدر و مادرانی را بدانید که با انتخاب چنین مدارسی، به رشد شخصیتی و تربیتی شما اهمیت داده‌اند. موفقیت آینده شما در تحصیل، شغل و زندگی اجتماعی، در گروی آموزش اخلاق و تربیت اسلامی است.»

در پایان، آقامیری از همراهی آیینی شهردار منطقه ۱۲ و محمودی نماینده محترم شورای اسلامی شهر تهران همچنین مدیریت و کادر آموزشی مدرسه «به‌روزان» قدردانی کرد

برچسب ها: سال تحصیلی ، مدارس
تبادل نظر
