هواشناسی مازندران درباره تداوم فعالیت سامانه بارشی هشدار زرد صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: با تداوم فعالیت سامانه بارشی از صبح امروز سه شنبه اول مهر تا اواخر وقت چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۴ در سطح استان، بارش متناوب باران، وزش باد و احتمال رعد و برق خواهیم داشت.

احتمال آبگرفتگی، افزایش حجم آب رودخانه‌ها و احتمال سیلابی شدن، ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی، احتمال وقوع صاعقه از پیامد‌های فعالیت این سامانه در مازندران است.

توصیه می‌شود، افراد عدم اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط هنگام تردد در محور‌های کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردیو سایر اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار گیرد.

منبع:هواشناسی مازندران

تبادل نظر
