قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه انقلاب ابراز ناراحتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مهدی اولاد قهرمان پارالمپیک در ۲ رشته پرتاب وزنه و پرتاب دیسک درمراسم بدرقه ملی پوشان پارادوومیدانی به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ در هند گفت: خدارا شکر آماده سازی خوبی در هر ۲ رشته پرتاب دیسک و پرتاب وزنه داشتیم و ایشالا لطف خدا شامل حال ما شود و نتایج خوبی را کسب کنیم تا خستگی خودم و مربی‌ام در برود چرا که با توجه به مشکلات زیادی که در استان تهران داشتیم، زحمت زیادی کشیدیم.

او ادامه داد: امیدوارم بچه‌های مدال رنگارنگی کسب کنند تا افتخاری برای کشورمان ایران باشد.

اولاد درباره روند آماده سازی اش برای مسابقات جهانی گفت: آماده سازی ما ۲ ماه پس از پارالمپیک شروع شد و تقریبا در ۹ مرحله پیش رفت و شرایط برای من که در تهران تمرین کردم شرایط ضعیفی بود و ما نتوانستیم در ورزشگاه آفتاب انقلاب تمرین کنیم و زمین نامساعد و امکانات بدنسازی خوب نبود. به هرحال هرچه بود گذشت و دوست دارم دیگر به عقب برنگردم.

او درباره اینکه برخی نامهربانی ها ممکن است اراده او برای قهرمانی را کم کند، گفت: باتوجه به اخلاقیات و اراداه ای که از بچه ها سراغ دارم این مشکلات اراده هیچ کدام از بچه ها را کم نکرده است و مطمئن هستم انگیزه آن ها دوچندان خواهد شد تا بگویند ما با این شرایط این مدال ها و افتخارآفرینی ها را رقم زدیم.

اولاد خاطرنشان کرد: با اقدام خوبی که از طرف کمیته ملی پارالمپیک انجام شد ورزشگاه شهید شیرودی در اختیار دوومیدانی قرار گرفت و امیدوارم بقیه مشکلات تا بازی های پارا آسیایی ناگویا نیز حل شود.