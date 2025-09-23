باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک تهران در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت امنای محلات ۲۷ گانه منطقه یک که با حضور ناصر امانی عضو شورای شهر، معاونان و شهرداران نواحی برگزار شد گفت: منطقه یک امسال بیشترین اعتبار را نسبت به مناطق دیگر دریافت کرده و بر اساس آن پروژه‌های متنوعی تعریف شده که همگی فعال هستند.

حق بین افزود: تمام تلاش بر این است که تا پایان سال پروژه‌ی نیمه تمامی باقی نماند و همگی به اتمام برسند و در اسفند و یا در بهار قابل بهره‌برداری شوند.

شهردار منطقه تصریح کرد: ۴۳ پروژه احداثی در منطقه در حال اجراست که شامل ۱۱ پروژه خدمات شهری، ۲۵ پروژه عمرانی، ۵ پروژه ترافیکی و یک پروژه اجتماعی است که در حال کار بوده و از پیشرفت خوبی برخوردار هستند.

امانی نیز در این جلسه با تشکر از اقدامات اجرایی شهرداری منطقه یک در رسیدگی به آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه، منطقه یک را یکی از مناطق آسیب دیده دانست که توانست در کنار نگهداشت شهر و انجام وظایف اصلی، امور مربوط به آسیب دیدگان را هم رسیدگی و مدیریت کند.

او در این جلسه به دو رسالت مهم هیئت امنای محلات اشاره کرد و گفت: ۲۱ نفر عضو شورا در هر محله منتخب شدند که باید در کنار مدیریت شهری باشند و به عنوان بازوی مشورتی شورای شهر به رفع مشکلات محله کمک کنند و همچنین در اجرای پروژه‌ها مشارکت و پیوست‌های اجتماعی را در اختیار شهردار منطقه و ناحیه بگذارند.

گفتنی است در این جلسه فعالیت و یا عدم فعالیت همه اعضای شورای محلات ۲۷ گانه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم جهت پیش برد اهداف محله، رسیدگی به مشکلات و برگزاری جلسات پر بازده ارائه شد.