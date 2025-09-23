شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از به نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها در مدارس شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید جشن شکوفه‌ها و زنگ شکوفه‌ها همزمان با سراسر کشور در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام دکترگلدوست امام جمعه شهرستان، دکتر عبدالهی فرماندارمحترم شهرستان هریس، حاج اقا عبدالهی رییس دادگستری، جناب سرهنگ عبادی فرمانده سپاه ناحیه هریس، سرهنگ زاهد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان، نیکنام مدیر آموزش و پرورش منطقه هریس و معاونان، عمادی رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان هریس وجمعی از مسئولان شهرستان در آموزشگاه عصمت حضور داشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

