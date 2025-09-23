سازنده درب و پنجره بدلیل تقلب به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سمیرا جعفری رئیس شعبه نهم تعزیرات حکومتی ساری گفت: سازنده درب وپنجره ساختمان بدلیل تقلب به ارزش یک میلیارد و ۶۱۱ میلیون ریال به تعزیرات حکومتی شهرستان ساری معرفی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و باتوجه با ارائه نکردن مدرک قانونی، اتهام انتسابی را محرز ومتخلف راعلاوه بر پرداخت یک میلیارد و ۶۱۱ میلیون ریال بابت جبران خسارت شاکی به پرداخت سه میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال محکوم کرد.

جعفری گفت: بازرسان صنعت، معدن وتجارت این گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.