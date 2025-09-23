سازنده درب و پنجره بدلیل تقلب به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سمیرا جعفری رئیس شعبه نهم تعزیرات حکومتی ساری گفت: سازنده درب وپنجره ساختمان بدلیل تقلب به ارزش یک میلیارد و ۶۱۱ میلیون ریال به تعزیرات حکومتی شهرستان ساری معرفی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و باتوجه با ارائه نکردن مدرک قانونی، اتهام انتسابی را محرز ومتخلف راعلاوه بر پرداخت یک میلیارد و ۶۱۱ میلیون ریال بابت جبران خسارت شاکی به پرداخت سه میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال محکوم کرد.

جعفری گفت: بازرسان صنعت، معدن وتجارت این گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، جزای نقدی
خبرهای مرتبط
جریمه تاوان تخلیط برنج
پرونده تقلب در فروش ۹ تن خوراک دامی
گرانفروشی، کار دست فروشنده تلفن همراه داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توزیع بیش از ۴۸۱ هزار تن گوشت مرغ در مازندران
سال تحصیلی جدید در مازندران آغاز شد
خانه بسکتبال محمودآباد تنها نماینده مازندران در لیگ جوانان کشور
راه اندازی ۸ سایت جدید همراه اول در مازندران
هشدار زرد هواشناسی برای مازندرانی‌ها
تشدید نظارت بر نانوایی‌های نکا؛ یک واحد متخلف به تعزیرات معرفی شد
افزایش ۳۵ درصدی شناسایی تغییر کاربری‌ های غیرمجاز در آمل
جزای ۳ میلیارد ریالی فرجام تقلب
اهمیت کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی
آخرین اخبار
افزایش ۳۵ درصدی شناسایی تغییر کاربری‌ های غیرمجاز در آمل
جزای ۳ میلیارد ریالی فرجام تقلب
اهمیت کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی
هشدار زرد هواشناسی برای مازندرانی‌ها
تشدید نظارت بر نانوایی‌های نکا؛ یک واحد متخلف به تعزیرات معرفی شد
راه اندازی ۸ سایت جدید همراه اول در مازندران
سال تحصیلی جدید در مازندران آغاز شد
توزیع بیش از ۴۸۱ هزار تن گوشت مرغ در مازندران
خانه بسکتبال محمودآباد تنها نماینده مازندران در لیگ جوانان کشور
برداشت سیب در آمل آغاز شد
اعلام ساعات کاری ادارات و مدارس در مازندران
دستگیری یکی از کارشناس رسمی دادگستری در مازندران