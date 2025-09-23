مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از افزایش ۳۵ درصدی میزان شناسایی موارد تغییر کاربری‌ های غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: با تلاش و پیگیری‌های مستمر کارشناسان و بازرسان این مدیریت، در ۶ ماه نخست امسال ۵۶۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در قالب ۱۰۴۷ قطعه زمین در سطح شهرستان شناسایی شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد افزایش داشته است.

او افزود: این افزایش نشان‌دهنده جدیت و قاطعیت جهاد کشاورزی در برخورد با متخلفین و صیانت از اراضی ارزشمند کشاورزی شهرستان آمل است. تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی به شمار می‌رود و ما با تمام توان در مقابل این پدیده شوم خواهیم ایستاد.

هادی‌زاده در ادامه ضمن هشدار به افراد سودجو و فرصت‌طلب، از عموم مردم خواست تا قبل از هرگونه اقدام به تغییر کاربری اراضی خود، با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت نموده و از عواقب قانونی این عمل غیرقانونی آگاه شوند.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان گفت: جهاد کشاورزی با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، برخوردی قاطع و بدون اغماض با متخلفین خواهد داشت و اجازه نخواهد داد که سودجویان، منافع ملی و امنیت غذایی جامعه را به خطر اندازند.