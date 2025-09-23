مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از افزایش ۳۵ درصدی میزان شناسایی موارد تغییر کاربری‌ های غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: با تلاش و پیگیری‌های مستمر کارشناسان و بازرسان این مدیریت، در ۶ ماه نخست امسال ۵۶۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در قالب ۱۰۴۷ قطعه زمین در سطح شهرستان شناسایی شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد افزایش داشته است.

او افزود: این افزایش نشان‌دهنده جدیت و قاطعیت جهاد کشاورزی در برخورد با متخلفین و صیانت از اراضی ارزشمند کشاورزی شهرستان آمل است. تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی به شمار می‌رود و ما با تمام توان در مقابل این پدیده شوم خواهیم ایستاد.

هادی‌زاده در ادامه ضمن هشدار به افراد سودجو و فرصت‌طلب، از عموم مردم خواست تا قبل از هرگونه اقدام به تغییر کاربری اراضی خود، با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت نموده و از عواقب قانونی این عمل غیرقانونی آگاه شوند.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان گفت: جهاد کشاورزی با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، برخوردی قاطع و بدون اغماض با متخلفین خواهد داشت و اجازه نخواهد داد که سودجویان، منافع ملی و امنیت غذایی جامعه را به خطر اندازند.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، تغییر کاربری غیرمجاز
خبرهای مرتبط
ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در آرویج کلا برچیده شد
قلع و قمع ۱۵ مورد تفکیک غیرمجاز و آزاد سازی ۲۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی کلاردشت
اجرای طرح مشترک مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان آمل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توزیع بیش از ۴۸۱ هزار تن گوشت مرغ در مازندران
سال تحصیلی جدید در مازندران آغاز شد
خانه بسکتبال محمودآباد تنها نماینده مازندران در لیگ جوانان کشور
راه اندازی ۸ سایت جدید همراه اول در مازندران
هشدار زرد هواشناسی برای مازندرانی‌ها
تشدید نظارت بر نانوایی‌های نکا؛ یک واحد متخلف به تعزیرات معرفی شد
افزایش ۳۵ درصدی شناسایی تغییر کاربری‌ های غیرمجاز در آمل
جزای ۳ میلیارد ریالی فرجام تقلب
اهمیت کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی
آخرین اخبار
افزایش ۳۵ درصدی شناسایی تغییر کاربری‌ های غیرمجاز در آمل
جزای ۳ میلیارد ریالی فرجام تقلب
اهمیت کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی
هشدار زرد هواشناسی برای مازندرانی‌ها
تشدید نظارت بر نانوایی‌های نکا؛ یک واحد متخلف به تعزیرات معرفی شد
راه اندازی ۸ سایت جدید همراه اول در مازندران
سال تحصیلی جدید در مازندران آغاز شد
توزیع بیش از ۴۸۱ هزار تن گوشت مرغ در مازندران
خانه بسکتبال محمودآباد تنها نماینده مازندران در لیگ جوانان کشور
برداشت سیب در آمل آغاز شد
اعلام ساعات کاری ادارات و مدارس در مازندران
دستگیری یکی از کارشناس رسمی دادگستری در مازندران