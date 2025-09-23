علی اصغر هادی زاده درخصوص اعزام کاروان پارادوومیدانی به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ هند توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر هادی زاده سرپرست کاروان پارادوومیدانی به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ هند ضمن یاد و خاطره هفته دفاع مقدس گفت: بچه‌های که به این مسابقات اعزام می‌شوند خودشان را سرباز می‌دانند تا با افتخار آفرینی مانند رزمندگان پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران برافراشته شود.

او ادامه داد: کاران پارادوومیدانی شامل ۲۰ ورزشکار است که ۱۵ ورزشکار از بچه‌های جانبازان و توانیابان و ۵ نفر  از نابینایان و کم بینایان هستند و در مجموع ۱۵ نفر آقا و ۵ نفر خانم در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

هادی زاده بیان کرد: بجز ۲ نفر که در پرش طول و دو‌ها شرکت می‌کنند ۱۸ ورزشکار دیگر در رشته‌های پرتاب وزنه، نیزه، دیسک و بجز یک ورزشکار که در ۲ رشته شرکت می‌کنند مابقی تخصصی هستند. بچه‌ها بعد از مسابقات پارالمپیک تمریناتشان را به صورت جد انجام دادند و ما بعد از مسابقات پارالمپیک بزرگترین و باارزش‌ترین مسابقاتی که برگزار می‌شود مسابقات جهانی است و امیدوارم بچه‌ها در این روز‌ها دل مردم را شاد کنند.

