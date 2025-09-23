هواوی در حال آماده شدن برای عرضه ساعت هوشمندی است که از نظر مشخصات، ویژگی‌ها و فناوری عالی، ساعت‌های اپل و سامسونگ را به چالش خواهد کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ هواوی واچ آلتیمیت ۲ دارای بدنه فلزی بادوامی است که طبق استاندارد‌های IP۶۸ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. صفحه آن توسط لایه‌ای از کریستال مقاوم در برابر ضربه و خراش محافظت می‌شود و به فناوری eSIM برای اتصال به شبکه‌های تلفن همراه مجهز است.

این ساعت با ابعاد ۴۸.۵/۴۸.۵/۱۲.۹ میلی‌متر و وزن ۸۰.۵ گرم، به صفحه نمایش ۱.۵ اینچی LTPO۲ AMOLED با وضوح ۴۶۶/۴۶۶ پیکسل، تراکم پیکسلی تقریباً ۳۱۰ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۳۵۰۰ نیت بر متر مربع مجهز شده است.

این ساعت از سیستم عامل HarmonyOS ۵.۱ بهره می‌برد و به حسگر ضربان قلب و اکسیژن خون و همچنین حسگر‌هایی برای نظارت بر ضربان قلب و فشار خون مجهز است. همچنین دارای برنامه‌های مختلفی برای نظارت بر خواب و فعالیت بدنی روزانه است.

هوآوی این ساعت را به سیستم‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای، قطب‌نمای الکترونیکی، تراشه NFC برای پرداخت‌های الکترونیکی، فناوری‌های اندازه‌گیری دمای بدن کاربر و فناوری‌های درخواست کمک اضطراری از طریق ماهواره مجهز کرده است. این ساعت به یک باتری لیتیوم-یونی ۸۶۷ میلی‌آمپر ساعتی مجهز است که با یک بار شارژ بیش از دو هفته کار می‌کند و از طریق شارژر بی‌سیم ۱۰ واتی قابل شارژ است.

این ساعت به زودی در دو رنگ اصلی مشکی و آبی در بازار‌های جهانی عرضه خواهد شد.

منبع: gsmarena

برچسب ها: هواوی ، ساعت اپل ، ساعت سامسونگ ، ساعت هواوی
خبرهای مرتبط
هواوی واچ جی‌تی ۵ و ۵ پرو رونمایی شدند
سری هواوی نوا ۱۳ احتمالاً اول آبان معرفی خواهد شد
هواوی از میت‌پد ایر ۲۰۲۴ و میت‌پد پرو ۱۲.۲ با طراحی بسیار ظریف رونمایی کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زنگ مهر به صدا درآمد؛ آغاز سفری تازه برای ۱۶ میلیون دانش‌آموز ایرانی
نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد/ اعلام جزئیات ثبت‌نام پذیرفته شدگان
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مهارت‌های معلمی برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
توزیع شیر و انجام غربالگری چاقی در مدارس ابتدایی/ بوفه‌ها نظارت می‌شوند
مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد
کاظمی: علاوه بر علم آموزی به دانش آموزان الفبای بهتر زیستن را خواهیم آموخت
فناوری نانوژنراتور جایگزینی کم‌هزینه برای درمان سرطان
مهر؛ نوروز دانایی، سرآغاز شکوفایی و فصلی نو
دریافت گواهی حذف سرخک و سرخجه و قدردانی وزیر بهداشت از اعضای کمیته‌های کشوری ایمن سازی و اعتباربخشی
عکس روز ناسا از یک کلیسای ستاره‌ای
آخرین اخبار
تحصیل علم و معرفت خداوند دو رکن سعادت‌ هستند
قوانین ساده برای تقویت مینای دندان
پایان ماموریت کاوشگر آکاتسوکی پس از هشت سال حضور در مدار زهره
آغاز ثبت‌نام پنجمین آزمون زبان MSRT از ۱۴ مهر ماه
مهر؛ نوروز دانایی، سرآغاز شکوفایی و فصلی نو
عکس روز ناسا از یک کلیسای ستاره‌ای
نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد/ اعلام جزئیات ثبت‌نام پذیرفته شدگان
مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد
توزیع شیر و انجام غربالگری چاقی در مدارس ابتدایی/ بوفه‌ها نظارت می‌شوند
فناوری نانوژنراتور جایگزینی کم‌هزینه برای درمان سرطان
کاظمی: علاوه بر علم آموزی به دانش آموزان الفبای بهتر زیستن را خواهیم آموخت
دریافت گواهی حذف سرخک و سرخجه و قدردانی وزیر بهداشت از اعضای کمیته‌های کشوری ایمن سازی و اعتباربخشی
زنگ مهر به صدا درآمد؛ آغاز سفری تازه برای ۱۶ میلیون دانش‌آموز ایرانی
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مهارت‌های معلمی برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه جدید با دستور رئیس‌جمهور/ توزیع شیر برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
توزیع کتاب‌های جدید اول ابتدایی در ۸ مدرسه تهران
حضور همراه اول با راهکار‌های نوین دیجیتال در الکامپ ۱۴۰۴
تمیزکاری مداوم به اندازه یک فرد سیگاری به ریه آسیب می‌زند + فیلم
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در برخی اماکن ژاپن به علت آلودگی بالای آن + فیلم
مدارس تهران تک شیفت شدند
واکنش رییس سازمان غذا و دارو به فعال شدن مکانیسم ماشه+ فیلم
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی «ناپیوسته» علمی کاربردی
میکروپلاستیک‌ها و تأثیر آن‌ها بر استحکام استخوان
تولید نسل جدید عایق‌های حرارتی دانش‌بنیان با فناوری توسعه یافته ناسا
تلاش آمریکا برای نصب یک راکتور هسته‌ای روی ماه قبل از روسیه و چین
 اعتیاد به فناوری دیجیتال و شب بیداری
علائم پنهان بیماری کلیوی چیست؟
اختراع یک واحد بازیافت روغن ضایعاتی
اهداف پروژه فضایی بیولوژیکی روسیه بیون-ام