باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ هواوی واچ آلتیمیت ۲ دارای بدنه فلزی بادوامی است که طبق استاندارد‌های IP۶۸ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. صفحه آن توسط لایه‌ای از کریستال مقاوم در برابر ضربه و خراش محافظت می‌شود و به فناوری eSIM برای اتصال به شبکه‌های تلفن همراه مجهز است.

این ساعت با ابعاد ۴۸.۵/۴۸.۵/۱۲.۹ میلی‌متر و وزن ۸۰.۵ گرم، به صفحه نمایش ۱.۵ اینچی LTPO۲ AMOLED با وضوح ۴۶۶/۴۶۶ پیکسل، تراکم پیکسلی تقریباً ۳۱۰ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۳۵۰۰ نیت بر متر مربع مجهز شده است.

این ساعت از سیستم عامل HarmonyOS ۵.۱ بهره می‌برد و به حسگر ضربان قلب و اکسیژن خون و همچنین حسگر‌هایی برای نظارت بر ضربان قلب و فشار خون مجهز است. همچنین دارای برنامه‌های مختلفی برای نظارت بر خواب و فعالیت بدنی روزانه است.

هوآوی این ساعت را به سیستم‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای، قطب‌نمای الکترونیکی، تراشه NFC برای پرداخت‌های الکترونیکی، فناوری‌های اندازه‌گیری دمای بدن کاربر و فناوری‌های درخواست کمک اضطراری از طریق ماهواره مجهز کرده است. این ساعت به یک باتری لیتیوم-یونی ۸۶۷ میلی‌آمپر ساعتی مجهز است که با یک بار شارژ بیش از دو هفته کار می‌کند و از طریق شارژر بی‌سیم ۱۰ واتی قابل شارژ است.

این ساعت به زودی در دو رنگ اصلی مشکی و آبی در بازار‌های جهانی عرضه خواهد شد.

منبع: gsmarena