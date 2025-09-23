باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی امروز -سه‌شنبه یکم مهرماه- در نشست هماهنگی ستاد امنیت غذایی، با توجه به آمادگی کامل برای آغاز سال زراعی جدید از مسئولان استانی خواست تا با جدیت در جذب نهاده‌ها و اجرای الگوی کشت اقدام کنند.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تامین کود‌های کشاورزی هیچ خلائی وجود ندارد، اظهار داشت: شرایط فعلی بهترین زمان برای دریافت حداکثری سهمیه کود اوره از شرکت‌های پتروشیمی است؛ همه کود‌های معوقه خردادماه تامین شده و پتروشیمی‌ها نیز در روند تخصیص تغییری نداده‌اند.

وی تصریح کرد: کود‌های پتاسه و فسفاته نیز به میزان کافی در انبار‌ها موجود است و استان‌ها باید با جدیت نسبت به جذب و توزیع آن اقدام کنند.

به گفته آنجفی، استان گلستان به تنهایی دارای چهار هزار تن ذخیره فسفاته است و برنامه‌ریزی برای تامین باقی‌مانده کود فسفاته نیز در جریان است.

توسعه کشت دانه‌های روغنی در اولویت

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز فصل کشت از نیمه شهریور، اظهار داشت: بذر بسیار مرغوبی تهیه شده و همه نهاده‌های مورد نیاز برای شروع کشت فراهم است. توسعه کشت دانه‌های روغنی باید در اولویت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها قرار گیرد.

آنجفی با اشاره به رفع نگرانی‌های سال‌های گذشته در زمینه خرید محصول، گفت: امسال هیچ مشکلی در خرید کلزا، گلرنگ و سایر دانه‌های روغنی وجود ندارد؛ بهای بذر به موقع پرداخت شده و شرکت‌های واردکننده روغن و کنجاله نیز برای عقد قرارداد پای کار آمده‌اند.

وی با اشاره به بحران تامین بذر گندم در سال‌های خشکسالی، خاطرنشان کرد: امسال با پیش بینی‌های دقیق و همکاری شرکت‌های تامین‌کننده ۵۰۰ هزار تن بذر گندم تدارک دیده شده و هیچ استانی نباید با مشکل مواجه باشد.

اقبال کشاورزان برای کشت جو مطابق برنامه

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از افزایش اقبال کشاورزان به کشت جو خبر داد و گفت: با توجه به ثبات نسبی قیمت‌ها، انتظار داریم سطح زیر کشت جو امسال افزایش یابد و ستاد‌های زراعت استان‌ها باید در چارچوب الگوی کشت، تناسب و تنوع زراعی را رعایت کنند.

تاکید بر تغذیه پیش‌کاشتی و تخلیه انبار‌ها

آنجفی با اشاره به اهمیت تغذیه گیاهی پیش‌کاشتی، گفت: اگر بتوانیم ۸۰ درصد کود اوره و فسفاته را قبل از کاشت در زیر خاک قرار دهیم، نگرانی بابت خشکسالی و تنش‌های آبی کاهش می‌یابد. این موضوع باید در برنامه‌های ترویجی استان‌ها لحاظ شود.

وی همچنین بر لزوم تخلیه سریع انبار‌ها تاکید کرد و افزود: قیمت بالای کود فشار زیادی به عوامل توزیع وارد می‌کند و در این خصوص تامین نقدینگی و جلوگیری از مانده موجودی، نیازمند پیگیری جدی مدیران زراعت و روسای سازمان‌ها است.

افزایش تامین کود فسفاته و اصلاح مسیر یارانه‌ها

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از معاونت توسعه بازرگانی وزارت و شخص وزیر، از اصلاح سازوکار تامین کود فسفاته خبر داد و گفت: سال گذشته فقط ۲۵۰ هزار تن کود فسفاته تامین شد، اما امسال با تدابیر ارزی و تغییرات ساختاری، پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۷۰۰ هزار تن برسد.

وی تصریح‌کرد: وزارتخانه در حال حرکت به سمت خروج تدریجی از یارانه‌های ناکارآمد توزیع نهاده‌ها است تا بدون ایجاد تنش، مسیر اصلاحات ساختاری را هموار کند.

دعوت به مشارکت مدیران جهاد در نشست تخصصی الگوی کشت

آنجفی ضمن ابراز امیدواری در خصوص در پیش رو داشتن سال زراعی پربار، از مدیران استانی خواست با آمادگی کامل در نشست تخصصی الگوی کشت که با حضور اعضای کارگروه ملی و نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی