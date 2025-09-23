مدیرعامل شرکت گاز مازندران بر اهمیت کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران در نخستین جلسه تخصصی شرکت گاز استان با اتحادیه گلخانه‌داران مازندران با تأکید بر اهمیت کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی، گفت: شناسایی دقیق واحد‌های پرمصرف و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، نقش مهمی در ارتقاء بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و حفظ منابع انرژی ایفا می‌کند.

او افزود: شرکت گاز استان آمادگی دارد با همکاری اتحادیه گلخانه‌داران، زمینه اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را در سطح استان فراهم کند.

این جلسه، آغازگر تعاملات تخصصی میان شرکت گاز و فعالان حوزه گلخانه‌داری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و مدیریت مصرف انرژی در استان مازندران است.

این نشست با هدف شناسایی ۶۰۰ واحد گلخانه‌ای دارای مصرف بالای انرژی و بررسی راهکار‌های اجرایی برای بهینه‌سازی مصرف در این واحد‌ها برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیرعامل و کارشناسان شرکت گاز و نمایندگان اتحادیه گلخانه‌داران همراه بود، موضوعاتی از جمله نحوه اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، ظرفیت‌های فنی گلخانه‌ها و الزامات همکاری‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت.