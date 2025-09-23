باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ثبت سفارش واردات هفت قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه ۱۴۰۴ آغاز میشود.
این سهمیه ثبت سفارش کالایی مربوط به موز، قهوه، تخمه آفتابگردان، دانه کنجد، بادام زمینی، دانه کاکائو و ذرت انسانی میشود.
در اطلاعیه این معاونت با اشاره به اینکه مراحل ثبت سفارش سیستمی بوده و اعتبار آن سه ماه خواهد بود، آمده است: متقاضیان میتوانند از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام کنند.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی