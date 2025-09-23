معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ثبت سفارش واردات هفت قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ثبت سفارش واردات هفت قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

این سهمیه ثبت سفارش کالایی مربوط به موز، قهوه، تخمه آفتابگردان، دانه کنجد، بادام زمینی، دانه کاکائو و ذرت انسانی می‌شود.

در اطلاعیه این معاونت با اشاره به اینکه مراحل ثبت سفارش سیستمی بوده و اعتبار آن سه ماه خواهد بود، آمده است: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه متمرکز مجوز‌های تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام کنند.

آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، ثبت سفارش کالا
خبرهای مرتبط
آمادگی برای آغاز سال زراعی جدید/ خلائی در تامین کود‌های کشاورزی وجود ندارد
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده تعیین می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واریز سود سهام عدالت وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است!
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ مهرماه ۱۴۰۴
اتصالات جدید ایران و جمهوری آذربایجان از مسیر ارس کلید خورد/ پیشرفت پل استراتژیک کلاله_ آغبند به ۷۰ درصد رسید
خانواده دو شهید دانش آموز تبریزی خانه دار شدند+ فیلم
حجم تجارت ایران و جمهوری آذربایجان به یک میلیارد دلار می‌رسد
اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه سال آینده جایی خواهد داشت؟+ فیلم
برنامه‌های مدیریت بار تا اطلاع ثانوی در استان تهران لغو شد
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۷۵۰ هزارتومان
۳۰۰ میلیون متر مکعب اختلاف عرضه و تقاضای گاز در ماه‌های سرد
برنامه ریزی برای واگذاری ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های پنج کیلواتی پشت بامی در کل کشور+ فیلم
آخرین اخبار
۵۹۸ هکتار از زمین‌های دولتی رفع تعرض شد
جابه‌جایی ۳۷ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تابستان
افتتاح ۲۰۵ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
افزایش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
بررسی دلایل برگشت چک صیادی/ نقش سامانه محچک چیست؟
رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر‌ها در طی یکسال گذشته
علی‌آبادی: هر دانش آموز یک همیار آب و برق در خانه است
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
رفیع‌زاده: تحول و توسعه کشور از مدارس آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ مهرماه ۱۴۰۴
اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه سال آینده جایی خواهد داشت؟+ فیلم
خانواده دو شهید دانش آموز تبریزی خانه دار شدند+ فیلم
برنامه‌های مدیریت بار تا اطلاع ثانوی در استان تهران لغو شد
مراودات ریلی ایران و ازبکستان به ۲ میلیون تن بار خواهد رسید
ساخت ۵۰۰ مدرسه در کل کشور کلید خورد+ فبلم
هیچ کشور دیگری نمی‌تواند در خصوص نوع تعاملات ایران و آذربایجان تصمیم‌گیری کند
باران و رعد و برق در ۱۰ استان 
برنامه ریزی برای واگذاری ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های پنج کیلواتی پشت بامی در کل کشور+ فیلم
بازدید رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان از پروژه جلفا-کلاله و پل آغبند
واریز سود سهام عدالت وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است!
صادرات ۱.۷ میلیارد دلار پسته به ۷۳ کشور دنیا
اختصاص حدود ۲.۵ همت برای ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ/ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۷۵۰ هزارتومان
۳۰۰ میلیون متر مکعب اختلاف عرضه و تقاضای گاز در ماه‌های سرد
اتصالات جدید ایران و جمهوری آذربایجان از مسیر ارس کلید خورد/ پیشرفت پل استراتژیک کلاله_ آغبند به ۷۰ درصد رسید
حجم تجارت ایران و جمهوری آذربایجان به یک میلیارد دلار می‌رسد
تشکیل ستاد فرماندهی سیل برای آمادگی در برخی از استان‌های کشور
هرماه کارنامه‌ای از عملکرد دستگاه‌های اجرایی روی میز دولت خواهیم گذاشت
محدودیت‌های بانکی میان ایران و آذربایجان برطرف شد