فیلم سینمایی «دره ربوده شده» با گویندگی ۲۳ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ این سینمایی در گونه اکشن، درام و وسترن محصول آمریکا در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی بهمن هاشمی و صدابردار آن علی شریفی است. رضا آفتابی، فاطمه اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، علی بیگ محمدی، مریم جلینی، شراره حضرتی، زویا خلیل آذر، حسین سرآبادانی، لادن سلطان پناه، ابوالفضل شاه بهرامی، خسرو شمشیرگران، پویا فهیمی، حسن کاخی، ملیکا ملک نیا، اردشیر منظم، علی همت مومیوند، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی، مونا همایی پور، نازنین یاری و بهمن هاشمی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

خلاصه روایت این اثر از این قرار است که لوپه، یک دختر جوان و بومی آمریکایی، برای عمل مادرش نیاز به پول دارد و وقتی می‌فهمد پدرش زنده است؛ به سراغ او می‌رود، اما پدرش، یک آمریکایی سفیدپوست است که سال‌ها پیش زمین‌هایِ مادر لوپه را تصاحب کرده است. لوپه به کمک مادربزرگ و خواهر ناتنی‌اش، میراث خانوادگی‌اش را پس می‌گیرد.

یکی از معضلاتی که کشور‌های با حاکمیت نظام سرمایه داری همچون ایالات متحده امریکا با آن رو‌به‌رو هستند، فساد‌های متعدد و عمیق اقتصادی است. فساد‌هایی که از تبعات این نوع حاکمیت است و از لایه‌های بالای حکومت شروع شده، تا قعر روابط اجتماعی و خانوادگی پیش می‌رود. مردمی که تحت این نوع حاکمیت کار و زندگی می‌کنند، بر اساس فرهنگ پول محوری و منفعت پرستی افراطی، و بنابراین با یک الگوی فاسد از نوع بهره مندی اقتصادی پرورش می‌یابند. نتیجه این که گاه، در خانواده تربیت شده تحت این الگوی افراطی و نامتعادل، وقتی پای پول و مادیات به میان آید، حتی پسر به پدر و پدر به پسر نیز رحم نمی‌کند. این در کنار مجموعه معضلات دیگری همچون نظام طبقاتی بر مبنای نوع نژاد و رنگ پوست قرار می‌گیرد که اثرات سوء آن نوع پرورش را صدچندان می‌کند. فیلم سینمایی «دره ربوده شده»، داستان خود را در بستر چنین روابط خانوادگی فسادآلوده‌ای در جامعه تحت حاکمیت نظام نژادپرستانه و سرمایه سالارانه امریکایی تعریف می‌کند.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روند‌های ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی نمایش، برای مخاطبان پخش شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما