باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا دهمرده با اعلام این خبر اظهار داشت: علیرغم مشکلات و شرایط خاص، از جمله وقوع جنگ ۱۲ روزه در ابتدای سال که بخشهای مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد و همچنین مشکل تأمین سوخت ناشی از تغییر اقلیم بخش کشاورزی و بهطور خاص صنعت مرغداری استان، با برنامهریزی دقیق و تلاش بیوقفه کشاورزان و دستاندرکاران این صنعت، شاهد رشد و پویایی در حوزه مرغداری استان بودیم.
وی با اشاره به آمارهای قابل توجه این حوزه افزود: میزان جوجهریزی در استان طی ۶ ماهه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرده است.
علیرضا دهمرده افزود: میزان جوجه ریزی از ۱۱.۹ میلیون قطعه در سال گذشته، به بیش از ۱۳.۵ میلیون قطعه در سال جاری افزایش یافته که نشان از پویایی و حرکت رو به جلو این صنعت حیاتی دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه به ظرفیتهای موجود و در حال توسعه اشاره کرد و تصریح نمود: هم اکنون ۳۳۰ واحد مرغداری فعال در استان داریم که ظرفیت تولید سالانه ۷۱ هزار تن گوشت مرغ را فراهم میکنند. علاوه بر این، در راستای اجرای برنامههای توسعهای و تأمین امنیت غذایی، ۲۶۵ واحد جدید نیز با ظرفیت تولید افزون بر ۶۱ هزار تن در سال با مشارکت سرمایه گذاران استان در حال احداث است که با بهرهبرداری از آنها، شاهد جهش بیسابقهای در تولید گوشت مرغ استان خواهیم بود.
دهمرده در پایان با قدردانی از تلاشهای تمامی دستاندرکاران این عرصه تأکید کرد: این دستاوردها، حاصل تلاش مجموعه جهاد کشاورزی، سرمایهگذاران و مرغداران پرتلاش استان است و نشان میدهد که با همت والا و برنامهریزی دقیق، میتوان بر هر چالشی غلبه کرد و در مسیر خودکفایی و توسعه پایدار گام برداشت.
منبع سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان