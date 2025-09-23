در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا مظلومی، رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان در مراسم بدرقه ورزشکاران پارادوومیدانی به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ هند، گفت: هفته دفاع مقدس را به مردم خوب و باغیرت ایران اسلامی تبریک میگویم. کاروان پارادوومیدانی امروز عازم هند خواهد شد و ۵ ورزشکار از نابینایان و کمبینایان که ۳ مرد و ۲ بانو هستند نیز در این کاروان حضور دارند.
او ادامه داد: آقای علیپور، اولاد و باجلوند مدال پارالمپیک پاریس را دارند و خانم صفرزاده در ۴۰۰ متر پاریس مدال نقره را به دست آورده و امیدواریم در این مسابقات بتواند مدال طلا را کسب کند.