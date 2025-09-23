رئیس فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان از اعزام ۵ ورزشکار در قالب کاروان پارادوومیدانی به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ هند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا مظلومی، رئیس فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان در مراسم بدرقه ورزشکاران پارادوومیدانی به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ هند، گفت: هفته دفاع مقدس را به مردم خوب و باغیرت ایران اسلامی تبریک می‌گویم. کاروان پارادوومیدانی امروز عازم هند خواهد شد و ۵ ورزشکار از نابینایان و کم‌بینایان که ۳ مرد و ۲ بانو هستند نیز در این کاروان حضور دارند.  

او ادامه داد: آقای علیپور، اولاد و باجلوند مدال پارالمپیک پاریس را دارند و خانم صفرزاده در ۴۰۰ متر پاریس مدال نقره را به دست آورده و امیدواریم در این مسابقات بتواند مدال طلا را کسب کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فدراسیون نابینایان و کم بینایان ، محمدرضا مظلومی ، پارادوومیدانی
خبرهای مرتبط
کوهپایه زاده: می‌خواهیم تیمی پرقدرت برای پارالمپیک ۲۰۲۸ داشته باشیم + فیلم
سرپرست کاروان پارادوومیدانی:
امیدوارم بچه‌ها در مسابقات جهانی دل مردم را شاد کنند + فیلم
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
آخرین اخبار
جلسه هیئت مدیره پرسپولیس برگزار شد
رنگرز: تا زمانی که مفید باشم در خدمت تیم ملی هستم
تیم هندبال پسران ایران جهانی شد؛ شیربچه‌ها در آسیا فینالیست شدند
تاج: قلعه‌نویی معتقد است از گروه خود در جام‌جهانی صعود می‌کنیم
قدردانی جامعه ورزش و جوانان از پیام‌های محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
اسبقیان: قهرمانی و اقدامات فرهنگی کشتی‌گیران پاک‌شدنی نیست
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
ولی‌زاده: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم
حضرت‌پور: پیاتزا همه چیز را درباره صربستان گفته بود
حق‌پرست: خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم
حاجی‌پور: نوسانات تیم از کم تجربگی است
ورود تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به هند و آغاز تمرینات رسمی
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
نشست تخصصی مسئولین کمیته ملی المپیک با کوراش و پنچاک سیلات برگزار شد
معرفی کارشناسان خبره و نماینده مربیان، داوران و باشگاه در مجمع کمیته ملی المپیک
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
امیدوارم بچه‌ها در مسابقات جهانی دل مردم را شاد کنند + فیلم
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
کوهپایه زاده: می‌خواهیم تیمی پرقدرت برای پارالمپیک ۲۰۲۸ داشته باشیم + فیلم
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
اسدی: بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها، کمک بسزای وزارت ورزش بود
آغاز فصل دوم مسابقات برترین‌های گلف کشور از ۵ مهرماه
پایان کار تیم ملی پتانک ایران در مسابقات جهانی ایتالیا
اعتراض باشگاه استقلال به رای محرومیت رامین رضاییان