حامد علامتی در مراسم بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس که به صورت نمادین در مدرسه دخترانه «حضرت مریم» زاهدان برگزار شد، با اشاره به تمدن دیرپای سیستان و بلوچستان و پهلوانان شاخص این منطقه، گفت: آینده درخشان این سرزمین در دستان شماست و با تلاش مستمر و همت بالا، میتوانید ایران اسلامی را در مسیر پیشرفت و شکوفایی هدایت کنید.
وی با قدردانی از تلاشهای دولت، خیران و دستاندرکاران نوسازی مدارس، اعلام کرد: امسال بیشاز هفت هزار و ۵۰۰ مدرسه در قالب بیشاز ۳۶ هزار کلاس درس در سیستان و بلوچستان پذیرای دانش آموزان شده تا فضای مناسبتر و مجهزتری برای یادگیری دانشآموزان فراهم شود.
وی با یادآوری رشادتهای شهدای نوجوان و ضرورت حفظ امنیت کشور، گفت: نسل امروز باید با حفظ این میراث ارزشمند، با همت و ارادهای راسخ آیندهای روشن برای کشور بسازد.
علامتی از همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تأمین بستههای فرهنگی و کتاب به مدارس سیستان و بلوچستان خبر داد و عنوان کرد: این نهاد به عنوان همراهی همیشگی کودکان و نوجوانان در مسیر رشد فرهنگی و تربیتی، همواره کنار آنها خواهد بود.
آغاز سال تحصیلی با حضور پرشور دانشآموزان، فرصتی برای انسجام ملی
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: اول مهر، نماد امید و حرکت ملی است و مسوولان باید با نگاه جدیتری به آموزش و پرورش، زمینهساز شکوفایی استعدادهای نسل آینده باشند.
فداحسین مالکی با تبریک فرا رسیدن اول مهر، این روز را فرصتی بزرگ برای توجه به مهمترین سرمایه کشور، یعنی دانشآموزان دانست و اظهار کرد: حضور پرشور آنان در مدارس، نشانهای از نشاط اجتماعی و امید به آینده است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت تغییر نگرش مسوولان ارشد نسبت به مسائل آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: میلیونها دانشآموز با انگیزه در کلاسهای درس حاضر شدهاند و این حضور، مسوولیت نظام آموزشی را دوچندان میکند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، حمایت هدفمند از آموزش و پرورش را یک ضرورت ملی دانست خاطرنشان کرد: بدون برنامهریزی منسجم، امکان دستیابی به موفقیتهای داخلی و بینالمللی برای دانشآموزان فراهم نخواهد شد.
وی تصریح کرد: مسوولان سیستان و بلوچستان نیز باید با درک اهمیت آموزش، تلاش کنند تا زیرساختهای لازم برای رشد علمی و فرهنگی دانشآموزان در تمام مناطق کشور فراهم شود.
مالکی انسجام ملی را مهمترین عامل موفقیت در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: تحقق اهداف آموزش و پرورش، مستلزم همراهی دولت، مجلس و مشارکت فعال خانوادههاست.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تحول بنیادین در آموزش و پرورش، بیان کرد: امیدواریم سال تحصیلی جدید با همت همگانی، سرآغاز تحول و موفقیت برای دانشآموزان، معلمان و خانوادهها باشد.
منبع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان