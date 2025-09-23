مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ دانش‌آموزان را حافظان ارزش‌های فرهنگی و تمدنی کشور معرفی و بر اهمیت نقش تعلیم و تربیت در تحقق توسعه پایدار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ حامد علامتی  در مراسم بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس که به صورت نمادین در مدرسه دخترانه «حضرت مریم» زاهدان برگزار شد، با اشاره به تمدن دیرپای سیستان و بلوچستان و پهلوانان شاخص این منطقه، گفت: آینده درخشان این سرزمین در دستان شماست و با تلاش مستمر و همت بالا، می‌توانید ایران اسلامی را در مسیر پیشرفت و شکوفایی هدایت کنید.

وی با قدردانی از تلاش‌های دولت، خیران و دست‌اندرکاران نوسازی مدارس، اعلام کرد: امسال بیش‌از هفت هزار و ۵۰۰ مدرسه در قالب بیش‌از ۳۶ هزار کلاس درس در سیستان و بلوچستان پذیرای دانش آموزان شده تا فضای مناسب‌تر و مجهزتری برای یادگیری دانش‌آموزان فراهم شود.

وی با یادآوری رشادت‌های شهدای نوجوان و ضرورت حفظ امنیت کشور، گفت: نسل امروز باید با حفظ این میراث ارزشمند، با همت و اراده‌ای راسخ آینده‌ای روشن برای کشور بسازد.

علامتی از همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تأمین بسته‌های فرهنگی و کتاب به مدارس سیستان و بلوچستان خبر داد و عنوان کرد: این نهاد به عنوان همراهی همیشگی کودکان و نوجوانان در مسیر رشد فرهنگی و تربیتی، همواره کنار آنها خواهد بود.

آغاز سال تحصیلی با حضور پرشور دانش‌آموزان، فرصتی برای انسجام ملی

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: اول مهر، نماد امید و حرکت ملی است و مسوولان باید با نگاه جدی‌تری به آموزش و پرورش، زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های نسل آینده باشند.

فداحسین مالکی با تبریک فرا رسیدن اول مهر، این روز را فرصتی بزرگ برای توجه به مهم‌ترین سرمایه کشور، یعنی دانش‌آموزان دانست و اظهار کرد: حضور پرشور آنان در مدارس، نشانه‌ای از نشاط اجتماعی و امید به آینده است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت تغییر نگرش مسوولان ارشد نسبت به مسائل آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: میلیون‌ها دانش‌آموز با انگیزه در کلاس‌های درس حاضر شده‌اند و این حضور، مسوولیت نظام آموزشی را دوچندان می‌کند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، حمایت هدفمند از آموزش و پرورش را یک ضرورت ملی دانست خاطرنشان کرد: بدون برنامه‌ریزی منسجم، امکان دستیابی به موفقیت‌های داخلی و بین‌المللی برای دانش‌آموزان فراهم نخواهد شد.

وی تصریح کرد: مسوولان سیستان و بلوچستان نیز باید با درک اهمیت آموزش، تلاش کنند تا زیرساخت‌های لازم برای رشد علمی و فرهنگی دانش‌آموزان در تمام مناطق کشور فراهم شود.

مالکی انسجام ملی را مهم‌ترین عامل موفقیت در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: تحقق اهداف آموزش و پرورش، مستلزم همراهی دولت، مجلس و مشارکت فعال خانواده‌هاست.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تحول بنیادین در آموزش و پرورش، بیان کرد: امیدواریم سال تحصیلی جدید با همت همگانی، سرآغاز تحول و موفقیت برای دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها باشد.

