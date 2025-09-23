باشگاه خبرنگاران جوان _ عباسعلی اویسی اظهار کرد: سازمان بهزیستی با هدف توانمندسازی کودکان کمشنوا و ناشنوا و حمایت از خانوادههای آنان، مراکز ویژهای را در سیستان و بلوچستان ایجاد کرده است.
وی افزود: این مراکز با بهرهگیری از نیروهای متخصص در حوزههای شنواییشناسی، گفتار درمانی و مشاوره، خدمات متنوعی همچون غربالگری، مداخله زودهنگام، آموزش زبان و گفتار، مشاوره خانواده و تأمین ابزار کمکشنوایی را به جامعه هدف ارائه میدهند.
مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: برنامهریزی برای توسعه خدمات و ارتقای سطح دسترسی خانوادهها به این مراکز از اولویتهای بهزیستی استان است و تلاش میشود با جلب مشارکتهای مردمی و تقویت زیرساختها، کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.
وی بیان کرد: پوشش بیشتر خدمات کاشت حلزون و تأمین سمعک از جمله نیازهای اصلی خانوادههای افراد ناشنوا و کمشنواست و تلاش میشود با جلب مشارکت خیران و همکاری دستگاههای حمایتی، این خدمات در دسترس افراد بیشتری قرار گیرد.
اویسی خاطرنشان کرد: در راستای تکریم ناشنوایان و ایجاد ارتباط مستقیم با این قشر، میز خدمت ویژهای در ادارهکل بهزیستی سیستان و بلوچستان با حضور کارشناسان تخصصی در حوزههای مختلف همراه با مترجمان زبان اشاره راهاندازی شده است تا مراجعهکنندگان ناشنوا بتوانند بدون واسطه نیازها و مسائل خود را مطرح کنند.
وی بیان کرد: همزمان با هفته جهانی ناشنوایان، بهزیستی سیستان و بلوچستان برنامههای متعددی برای ارتقای کیفیت زندگی این قشر در دست اجرا دارد که ترویج و آموزش زبان اشاره به عموم جامعه یکی از مهمترین آنهاست.
مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: این سازمان خود را موظف میداند کرامت انسانی ناشنوایان را پاس بدارد و برای تقویت حضور آنان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی تلاش کند؛ چرا که این موضوع تنها یک وظیفه سازمانی نیست بلکه مسوولیتی اجتماعی است که همه دستگاهها و مردم باید در آن سهیم باشند.
منبع سازمان بهزیستی سیستان و بلوچستان