باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز سهشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد در حالی که رهبران جهان با بحرانهایی از غزه تا اوکراین دست و پنجه نرم میکنند و این سؤال را مطرح میکنند که آیا ایالات متحده با دیپلماسی «آمریکا اول» خود هنوز آماده ایفای نقش رهبری در امور جهانی است یا خیر.
ترامپ از زمان آغاز به کار در ژانویه، سیاست خارجی آمریکا را دگرگون کرده، کمکهای خارجی را به شدت کاهش داده، بر دوست و دشمن به طور یکسان تعرفه وضع کرده و روابط گرمتر - اگرچه بیثبات - با روسیه را پرورش داده است.
در همان حال، او تاکنون با موفقیت محدودی تلاش کرده است تا برخی از حلنشدنیترین مناقشات جهان را حل کند.
انتظار میرود حدود ۱۵۰ رئیسدولت یا حکومت این هفته در این مجمع سخنرانی کنند که ترامپ دومین سخنران برنامهریزی شده پس از افتتاحیه جلسه در ساعت ۹ صبح به وقت EDT (۱۳:۰۰ به وقت GMT) است.
ترامپ در حالی سخنرانی میکند که هشت ماه از دوره دوم ریاستجمهوری او با کاهش شدید کمکهایی است که نگرانیهای بشردوستانه برانگیخته و آینده سازمان ملل را با تردید مواجه کرده و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل را به کاهش هزینهها و بهبود کارایی واداشته است.
مقامات کاخ سفید هنوز راهنمایی در مورد محتوای سخنرانی ترامپ ارائه ندادهاند.
اما بر اساس اسناد برنامهریزی بررسی شده توسط رویترز، دولت ترامپ قصد دارد این هفته موضوع محدود کردن شدید حق پناهندگی را مطرح کند و به دنبال خنثی کردن چارچوب حفاظت بشردوستانه پس از جنگ جهانی دوم است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که موضع محدودکنندهتر ترامپ شامل الزام متقاضیان پناهندگی به درخواست حمایت در اولین کشوری که وارد میشوند - نه کشوری که خود انتخاب میکنند - خواهد بود.
انتظار میرود گوترش و ترامپ برای اولین بار به طور رسمی از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه ملاقات کنند.
ترامپ سازمان ملل را دارای «پتانسیل بزرگ» توصیف میکند، اما میگوید باید «کارهایش را سامان دهد.» او همان موضع محتاطانه خود در مورد چندجانبهگرایی را که از مشخصههای دوره اول ریاستجمهوری او از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بود، حفظ کرده و همچنین این نهاد جهانی را به شکست در کمک به او برای میانجیگری صلح در مناقشات متهم کرده است.
مجمع عمومی در حالی برگزار میشود که جنگ بین اسرائیل و حماس به دومین سالگرد خود در ۷ اکتبر نزدیک میشود. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، قرار است روز جمعه در مجمع عمومی سخنرانی کند.
دهها رهبر جهان روز دوشنبه برای حمایت از تشکیل یک دولت فلسطین گرد هم آمدند، یک تغییر دیپلماتیک تاریخی که با مقاومت شدید اسرائیل و متحد نزدیک آن، ایالات متحده مواجه است.
افراطی ترین کابینه در تاریخ اسرائیل اعلام کرده است که هیچ دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت، زیرا به مبارزه خود علیه گروه حماس ادامه میدهد.
اسرائیل با محکومیت جهانی به دلیل رفتار نظامی خود در غزه مواجه شده است که به گفته مقامات بهداشت محلی، بیش از ۶۵۰۰۰ فلسطینی در آن کشته شدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز در مجمع عمومی سخنرانی خواهند کرد.
انتظار میرود ترامپ و زلنسکی روز سهشنبه ملاقات کنند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین یک دیدار دوجانبه با خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین و یک دیدار چندجانبه با رهبران قطر، عربستان سعودی، اندونزی، ترکیه، پاکستان، مصر، امارات متحده عربی و اردن برگزار خواهد کرد.
منبع: رویترز