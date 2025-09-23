باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - امیرحسین علیپور قهرمان پارالمپیک در مراسم بدرقه کاروان پارادوومیدانی به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ هند گفت: سرباز مردم ایران و قهرمان پارالمپیک هستم، ایشالا که بتوانم دست پر از این مسابقات مهم که با حضور ۱۶۰ کشور برگزار می‌شود، به کشور برگردم.

او درباره برگزاری اردو‌های آماده‌سازی برای حضور در مسابقات جهانی گفت: از فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک بابت حمایت‌هایی که از من داشتند تشکر می‌کنم و امیدوارم با کسب مدال طلا بتوانیم جواب این زحمات را بدهیم.

علیپور درخصوص کسب مدال طلا در مسابقات جهانی بیان کرد: من همیشه صدم را برای مردم می‌گذارم و در این مسابقات نیز شک نکنید با بهترین نتیجه و مدال به میهن اسلامی برمی‌گردم.