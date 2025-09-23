باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سهشنبه گفت ایالات متحده و روسیه باید کاهش «شدید و اساسی» در زرادخانههای هستهای خود را «به روشی قابل تأیید، غیرقابل بازگشت و الزامآور قانونی» انجام دهند.
او از آنان خواست گفتوگو در مورد پیمان دوجانبه کاهش تسلیحات هستهای استارت جدید را که در فوریه ۲۰۲۶ منقضی میشود، ازسرگیرند.
گو به اعلام آمادگی روسیه برای پایبندی به این پیمان تا یک سال پس از مهلت آن اشاره کرد و آن را «یک موضع گیری مثبت» توصیف کرد. با این حال، وی تأکید کرد که این اقدام تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که آمریکا «از اقداماتی که توازن موجود قابلیتهای بازدارندگی را تضعیف یا نقض میکند، خودداری کند.»
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه دیروز دوشنبه گفت در صورت اقدام مشابه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آماده است آخرین پیمان کنترل تسلیحات بین واشنگتن و مسکو را که تعداد تسلیحات اتمی دو طرف را محدود میکند، به مدت یک سال تمدید کند.
