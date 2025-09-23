باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پاسدار ابوالحسن رضایی مسئول سازمان بسیج حقوقدانان در سپاه سلمان گفت: این هفته یادآور ایثار و از خودگذشتگی ملت سرافراز ایران است که این برنامه‌ها که با رویکرد خدمت‌رسانی به مردم و تبیین ارزش‌های والای دفاع مقدس تدوین شده‌اند که نویدبخش هفته‌ای پربار و معنوی هستند.

وی افزود:یکی از برجسته‌ترین اقدامات در این هفته، مشارکت در آزادسازی ۵۲ نفر از زندانیان معسر است. این حرکت خداپسندانه که با هدف گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های نیازمند صورت می‌گیرد، نمادی از همدلی و عطوفت اسلامی در جامعه ماست.

مسئول سازمان بسیج حقوقدانان بیان کرد: به منظور ارائه خدمات حقوقی آسان و در دسترس، ۱۰ میز خدمت حقوق‌یاران جهادگر در مساجد سطح شهر برپا خواهد شد. این اقدام، فرصتی بی‌نظیر برای آحاد مردم است تا از مشاوره‌های حقوقی رایگان بهره‌مند شوند. در همین راستا، مشاوره حقوقی رایگان در محل سازمان و شش کانون مربوطه نیز ارائه خواهد شد و پنج شهرستان نیز در میعادگاه نماز جمعه از مشاوره‌های حقوقی بهره‌مند خواهند گشت.

همچنین گفت:تقدیر از گنجینه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس نیز در دستور کار قرار دارد. نشست، هم‌اندیشی و تقدیر از از تلاشگران و یادگاران ارزش‌های دفاع مقدس برگزار خواهد شد تا از زحمات و مجاهدت‌های بی‌دریغ این عزیزان تجلیل به عمل آید. این عزیزان، سرمایه‌های معنوی کشورمان هستند که با حضورشان، چراغ راه آیندگان را روشن نگه می‌دارند.

سرهنگ پاسدار ابوالحسن رضایی در پایان بیان کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای بازخوانی درس‌های ایثار، مقاومت و شهادت است که با تدارک این برنامه‌ها، علاوه بر ادای دین به شهدای گرانقدر و ایثارگران سرافراز، خدماتی عملی و ملموس به مردم عزیزمان ارائه دهیم و نسل جوان را بیش از پیش با ارزش‌های این دوران طلایی آشنا کنیم.

منبع سپاه سلمان سیستان و بلوچستان