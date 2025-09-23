باشگاه خبرنگاران جوان - حمید سلیمان‌پورمدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس و رئیس کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، از راه‌اندازی ۳۸ دفتر جدید شهری و روستایی در استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: نظارت دقیق بر عملکرد این دفاتر منجر به رسیدگی به ۱۰۸ مورد تخلف شده است که در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم صورت گرفته است.

او با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله کارگروه، اظهار کرد: استان فارس با برخورداری از ۵۵۲ دفتر پیشخوان شهری و ۱۸۱ دفتر ICT روستایی، شبکه گسترده‌ای از خدمات را در اختیار شهروندان قرار داده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس با اشاره به توسعه این شبکه افزود: در سال گذشته، ۱۷ دفتر شهری و ۲۱ دفتر روستایی جدید راه‌اندازی شده که نشان‌دهنده تلاش برای تسهیل دسترسی مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، به خدمات دولتی و عمومی است.

سلیمان‌پور همچنین از ساماندهی دفاتر موجود خبر داد و گفت: در این مدت، ۳۰ مورد نقل و انتقال امتیاز پروانه و ۲۱۸ مورد تجدید پروانه در دبیرخانه کارگروه ثبت شده که در راستای استانداردسازی و تضمین کیفیت خدمات انجام شده است.

رئیس کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات فارس با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر، تصریح کرد: تخلفات دفاتر با جدیت بررسی و برخورد شده و فرآیند نظارت از طریق جلسات منظم کارگروه و کمیته رسیدگی به تخلفات دنبال می‌شود.

به گفته او، در طول یک سال گذشته ۹ جلسه کارگروه استانی برگزار شده و کمیته نظارت نیز به‌صورت مستمر فعال بوده است.

سلیمان‌پور هدف نهایی این اقدامات را ارتقاء رضایت‌مندی عمومی و ارائه خدماتی شفاف، مؤثر و کارآمد عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی ارتباطات فارس