مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس و رئیس کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، از راه‌اندازی ۳۸ دفتر جدید شهری و روستایی در استان طی یک سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید سلیمان‌پورمدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس و رئیس کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، از راه‌اندازی ۳۸ دفتر جدید شهری و روستایی در استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: نظارت دقیق بر عملکرد این دفاتر منجر به رسیدگی به ۱۰۸ مورد تخلف شده است که در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم صورت گرفته است.

او با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله کارگروه، اظهار کرد: استان فارس با برخورداری از ۵۵۲ دفتر پیشخوان شهری و ۱۸۱ دفتر ICT روستایی، شبکه گسترده‌ای از خدمات را در اختیار شهروندان قرار داده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس با اشاره به توسعه این شبکه افزود: در سال گذشته، ۱۷ دفتر شهری و ۲۱ دفتر روستایی جدید راه‌اندازی شده که نشان‌دهنده تلاش برای تسهیل دسترسی مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، به خدمات دولتی و عمومی است.

سلیمان‌پور همچنین از ساماندهی دفاتر موجود خبر داد و گفت: در این مدت، ۳۰ مورد نقل و انتقال امتیاز پروانه و ۲۱۸ مورد تجدید پروانه در دبیرخانه کارگروه ثبت شده که در راستای استانداردسازی و تضمین کیفیت خدمات انجام شده است.

رئیس کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات فارس با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر، تصریح کرد: تخلفات دفاتر با جدیت بررسی و برخورد شده و فرآیند نظارت از طریق جلسات منظم کارگروه و کمیته رسیدگی به تخلفات دنبال می‌شود.

به گفته او، در طول یک سال گذشته ۹ جلسه کارگروه استانی برگزار شده و کمیته نظارت نیز به‌صورت مستمر فعال بوده است.

سلیمان‌پور هدف نهایی این اقدامات را ارتقاء رضایت‌مندی عمومی و ارائه خدماتی شفاف، مؤثر و کارآمد عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی ارتباطات فارس

برچسب ها: دفاتر پیشخوان ، خدمات دولت ، تخلف ، ارتباطات و فناوری اطلاعات
خبرهای مرتبط
معاون وزیر ارتباطات منتشر کرد؛
تعداد تراکنش‌های مرکز ملی اطلاعات کشور در یک ساله اخیر
پروانه دفاتر پیشخوان اشخاص حقیقی تا پایان سال تجدید می‌شوند
آمادگی حوزه ICT استان یزد برای خدمات رسانی در تعطیلات نوروز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
اکثردفاترپیشخوان ها ورشکسته شدن کدام توسعه؟
۰
۰
پاسخ دادن
هفتادوهفتمین سند مالکیت پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید صادر شد
دستگیری سارق به عنف در شیراز
برگزاری ۶۱۲ برنامه در منطقه غرب شیراز به مناسبت هفته دفاع مقدس
۱۶۰۰ زندانی جرایم غیر عمد فارس نیازمند یاری جامعه و خیرین هستند
تحلیل رئیس دانشگاه آزاد فارس از تحولات جهانی؛ از نئورالیسم تا جنگ‌های آخرالزمانی
دانش‌آموزان امروز، مدیران فردای ایران هستند
۲ کشته و ۲ مصدوم در پی سقوط ستون‌های یک سوله در کهمره سرخی + تصاویر
بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی تصفیه‌خانه فاضلاب آباده
توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فارس؛ رسیدگی به ۱۰۸ تخلف در یک سال گذشته
دورکاری پنجشنبه‌های ادارات فارس تا پایان سال تمدید شد
آخرین اخبار
دورکاری پنجشنبه‌های ادارات فارس تا پایان سال تمدید شد
۲ کشته و ۲ مصدوم در پی سقوط ستون‌های یک سوله در کهمره سرخی + تصاویر
برگزاری ۶۱۲ برنامه در منطقه غرب شیراز به مناسبت هفته دفاع مقدس
هفتادوهفتمین سند مالکیت پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید صادر شد
بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی تصفیه‌خانه فاضلاب آباده
۱۶۰۰ زندانی جرایم غیر عمد فارس نیازمند یاری جامعه و خیرین هستند
دستگیری سارق به عنف در شیراز
لزوم ثبت و توسعه تجربیات ارزشمند جنگ ۱۲ روزه
تحلیل رئیس دانشگاه آزاد فارس از تحولات جهانی؛ از نئورالیسم تا جنگ‌های آخرالزمانی
توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فارس؛ رسیدگی به ۱۰۸ تخلف در یک سال گذشته
دانش‌آموزان امروز، مدیران فردای ایران هستند
توزیع ۱۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان مناطق کمترتوسعه‌یافته فارس
برگزاری ۱۲۳۵ برنامه هفته دفاع مقدس در شیراز
سازمان تات؛ طلایه‌دار پایداری تولید و امنیت غذایی در ایران