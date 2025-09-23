شرکت فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان به عنوان نقطه کلیدی در چرخه حمل و نقل تأثیرات مثبت زیادی بر روی اقتصاد و ارتباطات بین‌المللی ایفا می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _وقتی مسافران از نقاط دور و نزدیک با پرواز‌های هواپیمایی به استان می‌آیند یا به دیگر نقاط کشور می‌روند ما در حال صادر و وارد کردن خرده فرهنگ هایمان هستیم.

 همچنین فرودگاه‌ها با خدمات و امکاناتی که دارند محرک اقتصاد و تسهیل کننده فرآیند تجاری و گردشگری در یک منطقه هستند.

پرواز‌های هوایی به تجار این امکان را می‌دهند که به سرعت به مقاصد مختلف سفر کنند و به راحتی به بازار‌های بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. این موضوع می‌تواند به گسترش فعالیت‌های تجاری و افزایش فروش کمک کند.

فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان پیوند دهنده تجار و بازرگانان 

یونس آقامحمدی کارشناس امور اقتصادی در این خصوص می‌گوید:فرودگاه‌ها پاشنه آشیل تجارت و بازرگانی هستند، تجار کالا‌های حساس یا با ارزش خود را از طریق فرودگاه‌ها جابه جا می‌کنند.

وی تصریح می‌کند: مادامی که تجار از فرودگاه‌ها برای ملاقات‌های کاری استفاده می‌کنند این امکان وجود دارد که با دیگر تجار، مشتریان و شرکای تجاری ملاقات و روابط جدیدی برقرار کنند.

وی بیان می‌کند: فرودگاه‌ها محلی برای برگزاری کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های تجاری در جوار خود هستند این موضوع به تجار این امکان را می‌دهد که به راحتی در این رویداد‌ها شرکت کنند و از فرصت‌های تجاری بهره‌برداری کنند.

فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان دروازه‌ای برای ارتباطات بین المللی 

محمود طبسی کارشناس امور اقتصادی می‌گوید: فرودگاه‌های بین‌المللی در استان‌های مرزی نقش بسیار مهمی در تسهیل سفر‌ها و تجارت دارندو به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، می‌توانند به عنوان دروازه‌ای برای ورود و خروج مسافران و کالا‌ها به کشور‌های همسایه عمل کنند.

وی تصریح می‌کند: فرودگاه‌ها به عنوان دروازه‌های هوایی، سفر‌های بین‌المللی و داخلی را تسهیل می‌کنند. این امر به مسافران این امکان را می‌دهد که به سرعت و راحتی به مقاصد مختلف سفر کنند.

 وی با اشاره به ارتباطات بین‌المللی، عنوان می‌کند: فرودگاه‌ها به کشور‌های مختلف این امکان را می‌دهند که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این ارتباطات می‌تواند به تبادل فرهنگی، تجاری و علمی کمک کند.

سفر با هواپیما روشی امن برای جابه جایی 

حسن بهزادی که در ماه دو بار از پرواز‌های هواپیمایی استفاده می‌کند در این خصوص می‌گوید: سفر با هواپیما  تجربه‌ای فوق‌العاده است  وقتی به فرودگاه  می‌آیم، از اینکه قرار است در زمان کوتاهی به مقصد برسم  احساس راحتی و آرامش می‌کنم.

وی  با اشاره به اینکه، کارکنان هواپیمایی بسیار دوستانه و خوش‌برخورد هستند تصریح می‌کند: داخل هواپیما، صندلی‌ها راحتی وجود دارد و  خدمه پرواز هم با لبخند به ما خوش‌آمد می‌گویند و  قبل از پرواز، نکات ایمنی را توضیح می‌دهند در طول پرواز، مناظر زیبای آسمان و ابر‌ها را تماشا می‌کنم و با عبور از کنار ابر‌ها  دنیا را از زاویه‌ای دیگر تجربه می‌کنم.

وی ادامه می‌دهد: وقتی پس از چند ساعت پرواز، به مقصد می‌رسید  و فرود نرم و خوبی دارید  احساس راحتی و لذت سفر با هواپیمایی سفر را دارید.

از بیشترین فرودگاه فعال کشور تا گام‌های موثر برای فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان 

مدیر کل شرکت فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان می‌گوید: این استان با دارا بودن پنج فرودگاه در شهر‌های زاهدان، زابل، کنارک، ایرانشهر و سراوان دارای بیشترین فرودگاه فعال در بین استان‌های کشور است.

مهدی خسروی می‌افزاید: صنعت فرودگاهی به عنوان یکی از ارکان اصلی حمل و نقل هوایی، نقش گسترده‌ای بر اقتصاد، گردشگری و ارتباطات بین‌المللی ایفا می‌کند، این صنعت در استان بویژه در زاهدان به طور مداوم در حال توسعه و بهسازی است تا بتواند به نیاز‌های مسافران پاسخ مطلوب دهد.

اجرای ۵۸ پروژه توسعه و بهسازی در فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان 

وی از اجرای ۵۸پروژه توسعه و بهسازی در فرودگاه‌ها خبر داد و می‌گوید: برای انجام این پروژه‌های عمرانی که در شهر‌های

زاهدان سراوان ایرانشهر و زابل اجرایی شده است، بیش از ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و منابع استانی در نظر گرفته شده است.

 وی ادامه می‌دهد: با بهسازی و توسعه فرودگاه، امکانات و خدمات بهتری برای مسافران فراهم می‌شود همچنین پروژه‌های اجرا شده در فرودگاه‌های استان به ایجاد شغل‌های جدید در بخش‌های مختلف مانند خدمات مسافری، هتلداری، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها کمک خواهد کرد.

به گفته مدیر کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان، سامانه‌های کمک بصری و بهسازی سطوح پروازی در فرودگاه‌ها بسیار مهم هستند این سامانه‌ها می‌توانند تأثیرات مثبتی بر ایمنی و کارایی عملیات فرودگاهی داشته باشند.

وی تصریح می‌کند:  در حال حاضر در حوزه ایمنی پرواز‌ها بیش از ۱۸ پروژه شامل (نصب سامانه‌های کمک بصری، بهسازی سطوح پروازی و توسعه ایستگاه‌های آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما) در شرکت فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه، در زمینه بهسازی اماکن و ترمینال‌ها ۱۳ پروژه شامل (بهسازی و نوسازی امکانات و خدمات مسافری و بهسازی محوطه فرودگاهی) اجرایی شده است بیان کرد: امکانات و خدمات مسافری نقش بسزایی در رضایت مندی و رفاه مسافران دارد و اینها تنها بخشی از ۵۸پروژه اجرایی در شرکت فرودگاه‌های استان است.

سرمایه گذاری بخش خصوصی درشرکت فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان 

خسروی به میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فرودگاه‌های استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و می‌افزاید: خوشبختانه دو شرکت بخش خصوصی با بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در فرودگاه زاهدان در حوزه بازرگانی به دنبال سرمایه‌گذاری است و در حال حاضر انعقاد قرارداد‌های آن در دست بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان سیستان و بلوچستان در پایان به میزان پرواز‌های این استان اشاره کرد و می‌گوید: در ۹ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد نشست و برخواست هواپیما در فرودگاه‎های این استان شامل (زاهدان، ایرانشهر، زابل و سراوان) ۳ درصد و در زمینه پذیرش و اعزام مسافران ۲.۵ درصد افزایش یافته است.

برچسب ها: فرودگاه های استان ، مطالبه گری
