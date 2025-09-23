باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس نشست هم اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با موضوع بررسی تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، به بررسی وضعیت جهانی و تحولات سیاسی، نظامی و امنیتی در سطح بین‌الملل پرداخت و ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، به دو تفکر اصلی در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: تفکر نئورالیسم معتقد است صلح باید از طریق جنگ برقرار شود، و دیگری تفکر آمریکا محور، که بر قدرت و سلطه آمریکا بر جهان تأکید دارد.

محمد رضا قائدی تصریح کرد: ترامپ به عنوان نماد این تفکر، نظام تعرفه‌ای و جنگ‌های اقتصادی و نظامی را برای بازگرداندن قدرت آمریکا به کار گرفته است، در حالی که موانع اصلی این سیاست‌ها شامل روسیه، چین، ایران و اتحادیه اروپا هستند.

قائدی به وضعیت منطقه‌ای و جهانی اشاره کرد و گفت: از جمله درگیری‌های روسیه و اوکراین، هژمونیک بودن اسرائیل در منطقه و تلاش‌های این کشور برای گسترش نفوذ خود، که با حمله به قطر و تهدید‌های احتمالی علیه کشور‌های عربی و ترکیه همراه است؛ نمونه‌هایی از تفکر نوع دوم هستند.

این دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد شیراز همچنین به تغییرات در سیاست‌های کشور‌های منطقه مانند عربستان، مصر و پاکستان، که در حال حاضر به سمت چین و روسیه گرایش یافته‌اند و تسلیحات چینی و روسی را جایگزین تسلیحات آمریکایی کرده‌اند، اشاره کرد و خاطرنشان شد: این تغییرات نشان‌دهنده ترک برداشتن نظم امنیتی قبلی است که اسرائیل سعی داشت آن را حفظ کند.

قائدی در بخش دیگری از سخنان خود به بازگشت تفکرات مذهبی، راست‌های مذهبی و تندرو‌های افراطی در آمریکا اشاره کرد و گفت: آنها اعتقاد دارند باید جهان را تحت سیطره خود قرار دهند، و در این راستا میتوان به احتمال وقوع جنگ اتمی در منطقه و پیروزی‌های احتمالی گروه‌های مسیحی و یهودی در نبرد‌های آخرالزمانی اشاره کرد.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس همچنین گفت: لابی‌های صهیونیستی در آمریکا و تأثیر آن بر سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور معتقدند آمریکا باید حمایت کامل از اسرائیل و منافع آن را در اولویت قرار دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ضمن تبیین وضعیت کشور‌های منطقه و شکست سیاست‌های آمریکا در بازگرداندن نفوذ خود، از جمله بی‌اعتنایی طالبان و ونزوئلا به آمریکا، و قدرت‌نمایی روسیه و چین در عرصه جهانی، هشدار داد که در چنین فضایی، کشور ما وارد جنگی نابرابر و ترکیبی شده است که هدف آن تغییر نظام، از بین بردن تسلیحات هسته‌ای و دفاع از منافع ملی است.

او با تأکید بر اهمیت اعتماد به توانمندی‌های داخلی، جوانان و تسلیحات بومی تصریح نمود: در این جنگ، دشمنان از جدیدترین و مدرن‌ترین روش‌ها بهره بردند و بسیاری از مسائل و سیاست‌ها به دلیل حساسیت و امنیتی بودن، رسانه‌ای نشدند.

در این نشست، همچنین رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از جمله شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم و شهدای امنیت، به بخش‌هایی از سوره رعد که در آن خداوند می‌فرماید حق مانند آب دریا و باطل مانند کف روی آن است اشاره نمود و گفت: براساس فرموده خداوند، قطعا باطل از بین می‌رود و آنچه باقی می‌ماند، حق است، باطل جولانی می‌دهد که ممکن است ادامه داشته باشد، اما میزان آن بستگی به تلاش و مقاومت جبهه حق دارد، اما خداوند فرصت می‌دهد تا حق پیروز شود، و این فرصت در دنیا بستگی به تلاش انسان‌ها دارد و در آیات قرآن، بر اهمیت استقامت و تلاش در راه حق تأکید شده است.

ایمان خنشا در ادامه به جنایات رژیم‌های جنایتکار آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و گفت: این جنایات مربوط به زمان حال نیست و در گذشته نیز مظلومیت کشور ما و شهدای آن ثابت شده است و مسلما این مقاومت و ایستادگی، اثرات قابل توجهی در جهان داشته است، به‌خصوص در جنگ ۱۲ روزه اخیر، که ایران توانست در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند و پاسخ مناسبی به دشمن بدهد.

همچنین رئیس نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به اهمیت و ارزش آموزش و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و اخلاق جنگ در جامعه و دانشگاه تأکید کرد و گفت: از فرصت بحث‌های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز بهره‌مند شویم تا به موضوعات مهمی مانند اخلاق جنگ در سیره پیامبر و آثار آن در فرهنگ و تمدن اسلامی بپردازیم.

حجت الاسلام مهدی عابدی با اشاره به اهمیت مطالعه و ترویج این اخلاقیات در زمان جنگ، افزود: این رفتار‌ها می‌تواند راهنمایی برای نسل‌های آینده باشد.

او همچنین به تأثیر نامه‌ها و وصیت‌نامه‌های شهدا و رزمندگان در تقویت روحیه و الگوپذیری اشاره کرد و به مقایسه این آموزه‌ها با رفتار‌های دشمنان و جنایات آنها در جنگ‌های اخیر، مانند جنگ ۱۲ روزه و رفتار اسرائیل در غزه، پرداخت.

حجت الاسلام عابدی بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت از طریق آموزش‌های دانشگاهی و برگزاری هم‌اندیشی‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: باید این ارزش‌ها را در دانشجویان نهادینه کنیم و در کلاس‌های درس، با ارائه اسناد و نمونه‌های تاریخی، آنان را با اهمیت اخلاق در جنگ و فرهنگ شهادت آشنا سازیم چراکه هدف نهایی در این زمینه، ترویج این فرهنگ در جامعه و حفظ ارزش‌های دفاع مقدس است.

در ادامه این نشست، خسرو شمسایی عضو هیات علمی دانشگاه و جانباز دوران دفاع مقدس به بررسی وضعیت کنونی و تاریخچه روابط ایران با قدرت‌های بزرگ، به ویژه آمریکا، پرداخت و تحولات مهم در طول تاریخ معاصر ایران را تحلیل کرد.

وی با اشاره به جنگ هشت ساله تحمیلی و مقاومت مردم ایران در مقابل عراق، تأکید کرد که این جنگ، نماد ایستادگی و فداکاری ملت ایران بود و حدود ۲۰۰ هزار شهید در این راه تقدیم شده است.

همچنین، وی به نقش و تأثیرات انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در تثبیت تمامیت ارضی کشور اشاره کرد و افزود:این انقلاب و نظام، طی ۳۷ سال، امنیت و استقلال کشور را تضمین کرده است.

شمسایی در ادامه تصریح نمود: معتقدیم که پس از پایان جنگ هشت ساله، دشمن با تغییر تاکتیک‌های خویش و ابزار‌های جنگی و با استفاده از عملیات‌های تروریستی و نفوذی، همچنان در پی تضعیف ایران است و نمونه‌ای از این اقدامات، عملیات منافقین است که در روز‌های پایانی جنگ انجام شد و پس از آن، دشمن دوباره تلاش کرد تا با نفوذ در داخل کشور، امنیت ملی را تهدید کند.