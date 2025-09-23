باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر «سیدعبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیروزی‌های پی‌درپی شما در رقابت‌های جهانی کشتی ۲۰۲۵ کرواسی، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در آوردگاه جهانی برافراشت و دل‌های ملت مقاوم و مؤمن را سرشار از غرور و امید کرد. این قهرمانی‌ها نشان داد که جوانان این سرزمین، مصداق روشن بیانات رهبر معظم انقلاب‌اند که فرمودند: «آمیزه قدرت و معنویت، رمز عزّت و پیروزی ملت ایران است.»

حماسه شما فراتر از یک موفقیت ورزشی است؛ این پیروزی، بازتابی از روحیه ایستادگی، مجاهدت و خودباوری ملی است که دشمنان را مأیوس و دوستان را امیدوار ساخت. اقدام شجاعانه و معنادار شما در احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی و ادای سلام ملی، در پیش چشم جهانیان، پیام صریحی از هویت انقلابی و غیرت ملی ایرانیان بود و جایگاه «ورزش پهلوانی» را در گفتمان مقاومت تثبیت کرد.

این دستاورد سترگ و تاریخی، افزون بر ثبت یک افتخار جهانی، موجب افزایش امید و اعتمادبه‌نفس ملی، و الگویی با شکوه برای نسل جوان کشور در مسیر تعالی علمی، فرهنگی و اخلاقی شد. یقین دارم که این افتخارات، در کنار موفقیت‌های علمی و نظامی کشور، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش تقویت می‌کند.

با تقدیر از مدیر دلاور و ارزشی فدراسیون، مربیان دلسوز، کادر فنی، خانواده‌های گران‌قدر و تمامی حامیان این دو تیم قهرمان، این پیروزی بزرگ را به رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای، ملت بزرگ ایران و جامعه ورزشی کشور تبریک و تهنیت می‌گویم و استمرار درخشش نام ایران و ایرانی را در تمامی عرصه‌های جهانی از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

منبع: ستاد کل نیروهای مسلح