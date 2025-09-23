جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از وقوع رهایی گروگان و دستگیری گروگانگیر در شهرستان سراوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار "علیرضا دلیری" گفت.در پی وصول خبر گروگانگیری در آبان ماه ۱۴۰۳ در شهرستان سراوان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

 این مقام انتظامی از انجام اقدامات پلیسی گسترده برای شناسایی مخفیگاه متهمان خبر داد و افزود : با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، کارآگاهان پلیس موفق شدند، مخفیگاه متهم را در یکی از محلات شهرستان سراوان شناسایی  و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی وی را دستگیر نمایند.

 جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان ضمن اشاره به اینکه انگیزه آدم ربایان اختلاف شخصی بوده است؛ خاطر نشان کرد.

پس از دستگیری متهم و اعتراف صریح آن، شخص ربوده شده نیز به آغوش خانواده بازگشت و متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

