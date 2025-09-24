باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور گفت: در حال حاضر میزان عرضه و تقاضا مناسب است، اما مدیریت توزیع منجر به التهاب قیمت در بازار شده است.

به گفته وی، اگر آمار و ارقام روی کاغذ واقعیت داشت، امکان مدیریت بازار توسط مرغداران نبود، اما بدلیل آنکه میزان تولید مطابق با مصرف است شاهد نوسانات قیمت مرغ طی ۲ ماه اخیر در بازار بودیم.

یوسف خانی از کاهش قیمت مرغ طی ۲ هفته آینده در بازار خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که قیمت مرغ با بهبود روند عرضه کاهشی شود به طوریکه نرخ مرغ در خرده فروشی ها به ۱۲۰ هزارتومان برسد.

دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور ادامه داد: اکنون وزارت جهاد اعلام کرده که نگهداری مرغ بالاتر از ۴۶ روز در سالن‌ ممنوع است، درحالیکه مرغدار مرغ تولیدی را ۵۵ تا ۶۰ روز نگهداری می کند که این امر همان مدیریت بازار است.

وی گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید نرخ مصوب ۶۸ هزارتومان برای مرغدار امکان پذیر نیست و در جلسات امنیت غذایی، وزارت جهاد فروش مرغ زنده به نرخ ۸۱ تا ۸۲ هزارتومان مانعی ندارد و در صورت فروش با این نرخ، مرغ گرم با نرخ ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزارتومان بدست مصرف کننده می رسد. برآوردها حاکی از آن است که از ابتدای مهرماه قیمت مرغ روند کاهشی داشته باشد.