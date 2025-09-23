آئین مدون و همیشگی موسم بازگشائی مدارس، همزمان با اقصی نقاط کشور با حضور جمعی از مسئولین ادارات و نهاد‌ها در منطقه ۱۸ پایتخت نیز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، در این آئین که بطور پایلوت به میزبانی آموزشگاه فرهنگ امام علی (ع) محله بهداشت برنامه ریزی و به اجرا در آمد، نخستین روز از موسم بازگشائی مدارس گرامی داشته و دانش آموزان با شور و شعف خاصی در سر کلاس‌های درس حضور یافتند. 

محمدی شهردار منطقه طی سخنانی در این مراسم با بیان این نکته که موسم بازگشائی مدارس فصل جدیدی در زندگی دانش آموزان محسوب می‌شود، اظهار داشت: با ورود به این عرصه، بار مسئولیتی دانش آموزان دوچندان شده و باید برای ساختن آینده تمام تلاش و همت خویش را بکار ببندند.

وی ادامه داد: وقتی هدف از تحصیل علم مشخص باشد، دانش آموزان بیشترین تلاش خود را جهت فراگیری دانش خواهد داشت بعبارتی اگر هدف مشخص باشد، خروجی بهتری خواهیم داشت.

برپایه این گزارش، نواخته شدن زنگ بازگشائی مدارس توسط محمدی شهردار و حنیف نیا رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه، اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی و هنری در این روز همراه با تجلیل از تعداد سه خانواده معظم شهید از شهدای دوران دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مدافع حرم از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

🔹️گفتنی است: همزمان با برگزاری این مراسم، زنگ موسم بازگشائی مدارس در آموزشگاه‌های ندای حق، شهدا، شهید خلیلی، دکتر حسابی، رضوان و شهدای گلدسته نیز با حضور مدیران شهری منطقه نواخته شد.

برچسب ها: شهرداری ، بازگشایی مدارس
