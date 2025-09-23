باشگاه خبرنگاران جوان- معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با حضور در آیین آغاز سال تحصیلی در هنرستان پسرانه هفتم تیر تهران، طرح همنوا را به عنوان طرحی برای بهره‌مندی دانش‌آموزان هنرستانی از تجهیزات و آموزش‌های باکیفیت با هم‌آفرینی بین‌دستگاهی وزارت‌خانه‌های تعاون، کارو رفاه اجتماعی و آموزش‌وپرورش و این سازمان، برشمرد.

غلامحسین محمدی با بیان اینکه بر اساس آمار‌های به دست آمده، نیمی از کارجویان با فقدان و یا کسری مهارت، رو‌به‌رو هستند، گفت: شما دانش‌آموزان هنرستانی، جزو این دسته از افراد محسوب نمی‌شوید، چون با کسب مهارت به افرادی پرتوان و قدرتمند تبدیل می‌شوید.

وی با اشاره به آمار ۸۰ درصدی استقبال دانش‌آموزان تهرانی از ادامه تحصیل در هنرستان‌ها، تصریح کرد: کمبود نیروی کار ماهر در کنار مشکل پول و نقدینگی، یکی از مشکلات اساسی کارفرمایان در کشور است و هر چه‌قدر، تعداد نیروی کار ماهر، مانند شما عزیزان افزایش یابد، اقتصاد کشور، رونق بیشتری خواهد یافت.

رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، با تقدیر از هم‌افزایی و هم‌آفرینی وزرای کار و آموزش‌وپرورش در اجرای طرح همنوا به عنوان مسأله ملی با منافع عمومی، اذعان داشت: تمامی امکانات و تجهیزات آموزشی در مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای سراسر کشور، آماده ارایه آموزش‌های مهارتی در کنار آموزش‌های هنرستانی، می‌باشند؛ به این معنی که بدون پرداخت هزینه‌ای و می‌توانید در رشته‌های مختلف، مهارت‌های لازم را با حمایت فعالین اقتصادی و با تجهیز این مراکز در طرح همنوا، کسب کنید.

وی از پیوند بیش از ۵۰۰ مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در این سازمان و نزدیک ۵ هزار هنرستان در آموزش‌وپرورش خبر داد و خاطرنشان کرد: موضوع عدالت آموزشی به عنوان مهم‌ترین مسأله که می‌تواند آینده ایران را تغییر دهد، روی میز همه وزرا و مدیران بخش‌های مختلف، قرار گرفته است.

محمدی در پایان بیان داشت: از همه‌چیز مهم‌تر این است که ما باهم برای تغییر این مسیر، هم آفرینی کردیم، چون هم سرنوشت هستیم و آینده را با شما فرزندان ایران، با همدیگر می‌سازیم.