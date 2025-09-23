باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین جشن آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در دبیرستان علامه حلی ۵ تهران حضور یافت و در جمع دانش‌آموزان، معلمان و اولیای آنان سخن گفت.

وزیر ارتباطات با تبریک فرارسیدن ماه مهر و هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی به‌ویژه شهدای «جنگ دوازده روزه» را گرامی داشت و تأکید کرد: امروز یک روز عادی نیست، بلکه آغاز مسیری تازه برای تلاش و امید به آینده است.

هاشمی در سخنان خود خطاب به دانش‌آموزان گفت: هر روز صبح که به مدرسه می‌آیید، کوله‌پشتی‌هایتان را فقط با کتاب و دفتر پر نکنید؛ اولین چیزی که باید در کوله‌پشتی بگذارید، امید است. امید به آینده است که شما را در مسیر رقابت‌ها و چالش‌ها پایدار نگه می‌دارد و به شما قدرت می‌دهد تا هیچ‌گاه جا نزنید.

او با اشاره به تفاوت استعداد‌ها و اهداف دانش‌آموزان افزود: قرار نیست همه یک مسیر را انتخاب کنند؛ هرکس ظرفیت‌های خاص خود را دارد و باید آنها را بشناسد و به بهترین شکل بروز دهد.

وزیر ارتباطات همچنین با تأکید بر نقش مطالبه‌گری دانش‌آموزان گفت: اعتماد به نفس و پرسشگری شما، ما را به تلاش مضاعف و پاسخگویی بیشتر وادار می‌کند.

وی در ادامه به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان پرداخت و افزود:بهبود کیفیت اینترنت از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارت ارتباطات است و به طور مستمر با اپراتور‌ها برای رفع مشکلات نشست برگزار می‌کنیم. توسعه نسل پنجم تلفن همراه در حال شتاب گرفتن است و مقدمات تحقیق و توسعه نسل ششم نیز آغاز شده است.

هاشمی همچنین از آغاز «نهضت تولید محتوا» در کشور خبر داد و گفت: برای نخستین بار در دولت چهاردهم، وزارت ارتباطات سازوکار حمایت از تولید محتوای بومی را فراهم کرده و امیدواریم تا پایان امسال این طرح اجرایی شود. در این مدل، تولیدکنندگان محتوا متناسب با ارزش‌ها و ظرفیت‌های کشور، در پایان هر روز تسویه مالی خواهند داشت.

وزیر ارتباطات عدالت آموزشی را از دغدغه‌های اصلی خود برشمرد و بیان کرد: بیش از دو هزار روستا تاکنون با کیفیت مناسب به اینترنت متصل شده‌اند. هدف ما صرفاً اتصال نیست، بلکه دسترسی پایدار و قابل استفاده برای ارتقای آموزش و فرصت‌های برابر است.

او با تأکید بر ضرورت توجه به هوش مصنوعی در نظام آموزشی و اقتصادی کشور توضیح داد: هوش مصنوعی همچون زندگی واقعی از مسیر شکست و موفقیت می‌آموزد و در حال تغییر بسیاری از مشاغل و سبک‌های یادگیری است. احترام به تفاوت‌ها و شخصی‌سازی آموزش یکی از تحولات جدی این حوزه است.

هاشمی در بخش پایانی سخنانش امنیت سایبری را از مهم‌ترین حوزه‌های نیازمند توجه و ورود نخبگان دانست و خاطرنشان کرد: امنیت سایبری همچون یک بازی مستمر است که پایان ندارد. هر حرکت ما با پاسخ حریف همراه است و این چرخه نیازمند هوشیاری دائمی است.

وزیر ارتباطات در پایان برای همه دانش‌آموزان سالی سرشار از موفقیت، شادکامی و یادگیری عمیق همراه با تجربه زندگی آرزو کرد.

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات