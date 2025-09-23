وزیر ارتباطات گفت: بهبود کیفیت اینترنت از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارت ارتباطات است و به طور مستمر با اپراتور‌ها برای رفع مشکلات نشست برگزار می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین جشن آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در دبیرستان علامه حلی ۵ تهران حضور یافت و در جمع دانش‌آموزان، معلمان و اولیای آنان سخن گفت.

وزیر ارتباطات با تبریک فرارسیدن ماه مهر و هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی به‌ویژه شهدای «جنگ دوازده روزه» را گرامی داشت و تأکید کرد: امروز یک روز عادی نیست، بلکه آغاز مسیری تازه برای تلاش و امید به آینده است.

هاشمی در سخنان خود خطاب به دانش‌آموزان گفت: هر روز صبح که به مدرسه می‌آیید، کوله‌پشتی‌هایتان را فقط با کتاب و دفتر پر نکنید؛ اولین چیزی که باید در کوله‌پشتی بگذارید، امید است. امید به آینده است که شما را در مسیر رقابت‌ها و چالش‌ها پایدار نگه می‌دارد و به شما قدرت می‌دهد تا هیچ‌گاه جا نزنید.

او با اشاره به تفاوت استعداد‌ها و اهداف دانش‌آموزان افزود: قرار نیست همه یک مسیر را انتخاب کنند؛ هرکس ظرفیت‌های خاص خود را دارد و باید آنها را بشناسد و به بهترین شکل بروز دهد.

وزیر ارتباطات همچنین با تأکید بر نقش مطالبه‌گری دانش‌آموزان گفت: اعتماد به نفس و پرسشگری شما، ما را به تلاش مضاعف و پاسخگویی بیشتر وادار می‌کند.

وی در ادامه به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان پرداخت و افزود:بهبود کیفیت اینترنت از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارت ارتباطات است و به طور مستمر با اپراتور‌ها برای رفع مشکلات نشست برگزار می‌کنیم. توسعه نسل پنجم تلفن همراه در حال شتاب گرفتن است و مقدمات تحقیق و توسعه نسل ششم نیز آغاز شده است.

هاشمی همچنین از آغاز «نهضت تولید محتوا» در کشور خبر داد و گفت: برای نخستین بار در دولت چهاردهم، وزارت ارتباطات سازوکار حمایت از تولید محتوای بومی را فراهم کرده و امیدواریم تا پایان امسال این طرح اجرایی شود. در این مدل، تولیدکنندگان محتوا متناسب با ارزش‌ها و ظرفیت‌های کشور، در پایان هر روز تسویه مالی خواهند داشت.

وزیر ارتباطات عدالت آموزشی را از دغدغه‌های اصلی خود برشمرد و بیان کرد: بیش از دو هزار روستا تاکنون با کیفیت مناسب به اینترنت متصل شده‌اند. هدف ما صرفاً اتصال نیست، بلکه دسترسی پایدار و قابل استفاده برای ارتقای آموزش و فرصت‌های برابر است.

او با تأکید بر ضرورت توجه به هوش مصنوعی در نظام آموزشی و اقتصادی کشور توضیح داد: هوش مصنوعی همچون زندگی واقعی از مسیر شکست و موفقیت می‌آموزد و در حال تغییر بسیاری از مشاغل و سبک‌های یادگیری است. احترام به تفاوت‌ها و شخصی‌سازی آموزش یکی از تحولات جدی این حوزه است.

هاشمی در بخش پایانی سخنانش امنیت سایبری را از مهم‌ترین حوزه‌های نیازمند توجه و ورود نخبگان دانست و خاطرنشان کرد: امنیت سایبری همچون یک بازی مستمر است که پایان ندارد. هر حرکت ما با پاسخ حریف همراه است و این چرخه نیازمند هوشیاری دائمی است.

وزیر ارتباطات در پایان برای همه دانش‌آموزان سالی سرشار از موفقیت، شادکامی و یادگیری عمیق همراه با تجربه زندگی آرزو کرد.

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات

برچسب ها: وزیر ارتباطات ، کیفیت اینترنت
خبرهای مرتبط
فرایند حمایت از استارتاپ‌های آسیب دیده در حال انجام است
وزیر ارتباطات: با افزایش نامتعارف قیمت تعرفه‌های اینترنتی مخالفیم
وزیر ارتباطات: مشارکت بخش خصوصی شاه‌بیت تحول دیجیتال دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
خوب این دورغ که گفتی کی راست میشه در ضمن برای چند سال دیگر انترنت خوب میشه دوسال ده سال و یاصد سال دیگر نگفتید کی
۰
۴
پاسخ دادن
 برای عصر هوش مصنوعی آماده شوید: ۶ تغییر مهم در سال ۲۰۲۶
بهبود کیفیت اینترنت از اولویت‌های وزارت ارتباطات است
تصویب کلیات «سند ملی اهدای عضو»
تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران در مسابقات جهانی ترکیه خوش درخشید
۳۵ دارایی مشهود و نامشهود به عنوان وثیقه توسط نهاد‌های مالی پذیرفته می‌شود
تحصیل علم و معرفت خداوند دو رکن سعادت‌ هستند
قوانین ساده برای تقویت مینای دندان
شبکه نخبگان علمی و فرهنگی ایران توسط کمیسیون ملی یونسکو ایجاد می‌شود
شروع سال تحصیلی با هدایا و بسته‌های ویژه همراه اول
دیپلماسی آموزشی، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مدارس بین‌المللی/ فعالیت ۷۶ مدرسه ایرانی در ۳۶ کشور جهان 
آخرین اخبار
راه اندازی اولین آمبولانس آموزشی دوستدار کودک‌ در استان تهران
تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران در مسابقات جهانی ترکیه خوش درخشید
شبکه نخبگان علمی و فرهنگی ایران توسط کمیسیون ملی یونسکو ایجاد می‌شود
دیپلماسی آموزشی، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مدارس بین‌المللی/ فعالیت ۷۶ مدرسه ایرانی در ۳۶ کشور جهان 
تصویب کلیات «سند ملی اهدای عضو»
۳۵ دارایی مشهود و نامشهود به عنوان وثیقه توسط نهاد‌های مالی پذیرفته می‌شود
شروع سال تحصیلی با هدایا و بسته‌های ویژه همراه اول
 برای عصر هوش مصنوعی آماده شوید: ۶ تغییر مهم در سال ۲۰۲۶
برنامه وایپر برای کاوش یخ در ماه
نقش مکمل‌های غذایی در کاهش افسردگی
بهبود کیفیت اینترنت از اولویت‌های وزارت ارتباطات است
هواوی با ساعت جدید خود، اپل و سامسونگ را به چالش می‌کشد
تحصیل علم و معرفت خداوند دو رکن سعادت‌ هستند
قوانین ساده برای تقویت مینای دندان
پایان ماموریت کاوشگر آکاتسوکی پس از هشت سال حضور در مدار زهره
آغاز ثبت‌نام پنجمین آزمون زبان MSRT از ۱۴ مهر ماه
مهر؛ نوروز دانایی، سرآغاز شکوفایی و فصلی نو
عکس روز ناسا از یک کلیسای ستاره‌ای
نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد/ اعلام جزئیات ثبت‌نام پذیرفته شدگان
مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد
توزیع شیر و انجام غربالگری چاقی در مدارس ابتدایی/ بوفه‌ها نظارت می‌شوند
فناوری نانوژنراتور جایگزینی کم‌هزینه برای درمان سرطان
کاظمی: علاوه بر علم آموزی به دانش آموزان الفبای بهتر زیستن را خواهیم آموخت
دریافت گواهی حذف سرخک و سرخجه و قدردانی وزیر بهداشت از اعضای کمیته‌های کشوری ایمن سازی و اعتباربخشی
زنگ مهر به صدا درآمد؛ آغاز سفری تازه برای ۱۶ میلیون دانش‌آموز ایرانی
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مهارت‌های معلمی برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش