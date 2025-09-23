رئیس کل دادگستری گلستان از بازگشت به بیت المال ۵ هزار و ۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه خوش‌آب‌وهوای سیاه‌مرزکوه شهرستان علی آبادکتول خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، حیدر آسیابی گفت: این قطعه زمین را یکی از کارکنان یکی از اداره‌های دولتی استان با تهیه اسناد صوری و به صورت نامشروع اقدام به اخذ سند نموده است.

او افزود: با ورود دستگاه قضایی، پرونده علیه این فرد تشکیل و پس از رسیدگی در دادگاه اصل ۴۹ استان، رای به خلع ید و ابطال سند این قطعه زمین، صادر و رسما به بیت المال بازگردانده شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که کارشناسان ارزش این زمین‌ها میلیارد‌ها تومان برآورد می‌کنند از تشکیل چند پرونده دیگر برای بازگشت ثروت‌های نامشروع از افرادی که با سوء استفاده از جایگاه خود به دست آورده‌اند، خبر داد.

