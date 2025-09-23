راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» پس از اقامه نماز جمعه این هفته در قم برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و همزمان با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، مردم انقلابی قم روز جمعه ۴ مهرماه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با برپایی راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر»، حمایت مجدد خود را از آرمان‌های مقاومت اعلام خواهند کرد.

این راهپیمایی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و جمعی از علما، روحانیون و خانواده‌های شهدا از مصلای قدس آغاز و تا چهارراه شهدا ادامه خواهد داشت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای جبهه مقاومت، به‌ویژه سید مقاومت شهید علامه سید حسن نصرالله، تجدید میثاق می‌کنند.

این راهپیمایی همسو با حرکت‌های اعتراضی امت اسلامی در کشور‌های مختلف جهان و به نشانه همراهی با مردم مظلوم غزه برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم نیز در پیامی اعلام کرد، انتظار می‌رود حضور پرشور مردم قم د ر راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» بار دیگر نمادی از همبستگی ملت ایران با مقاومت اسلامی و اعلام انزجار عمومی از جنایات صهیونیست‌ها باشد.

منبع:روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم

برچسب ها: راهپیمایی ، جمعه
