باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -سال تحصیلی جدید در شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان، چهارباغ و فردیس با حضور بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی آغاز شد.

امسال در مجموع ۵۳۰ هزار دانش‌آموز استان البرز همراه با ۲۶ هزار معلم در مقاطع مختلف به کلاس‌های درس بازگشتند.

دانش‌آموزان شهرستان‌های استان البرز با یاد و نام شهدا و در فضایی پر از شور و نشاط، اولین روز مهر را در مدارس خود سپری کردند.

حیاط مدارس با بوی کتاب‌های نو، دیدار دوباره همکلاسی‌ها و تلاش معلمان برای ارتقای کیفیت آموزش، حال‌وهوای مهر را زنده کرد