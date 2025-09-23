رئیس مرکز وکلا از آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ مرکز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، متقاضیان اخذ پروانه وکالت سال ۱۴۰۴ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌توانند از امروز تا تاریخ ۷ مهرماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.

رئیس مرکز وکلا افزود: آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ آذرماه برگزار و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در این آزمون اقدام کنند.

 وی همچنین افزود که داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائز بالاترین امتیاز را کسب کنند، مجاز به شروع فعالیت کارآموزی وکالت خواهند بود.

برچسب ها: مرکز وکلا ، ثبت نام
خبرهای مرتبط
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه همکاری کامل داشته باشند
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ دختر جوان، راز جراح قلابی را فاش کرد
برگزاری سه نمایشگاه در روزهای ممنوعه!
ترافیک‌های سنگین و نیمه‌سنگین در ورودی کلان‌شهر‌ها
بررسی ترافیک پایتخت همزمان با بازگشایی مدارس
هیچ هنرجوی هنرستانی در ایران یا جهان بیکار نمی‌ماند
استرس مدرسه در کلاس‌اولی‌ها؛ دلایل، نشانه‌ها و راهکار‌های مقابله
تمدید مهلت ثبت‌نام در سومین جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت
جلوگیری از تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا ساعت ۱۰ صبح در پایتخت
وکیل شکات پرونده منافقین: گستره جنایات گروهک منافقین به وسعت مردم ایران است
اطلاعیه انجمن اتیسم ایران درباره مصرف استامینوفن (تایلنول) در دوران بارداری
آخرین اخبار
آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه
بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های مهارتی باکیفیت در طرح همنوا
نوای موسم بازگشائی مدارس در منطقه ۱۸ پایتخت پیچید
آغاز مهر در منطقه ۸ با نام آرمین باکویی
زنگ سایبری به صدا درآمد؛ برنامه سراسری پلیس فتا برای آموزش دانش‌آموزان
جلوگیری از تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا ساعت ۱۰ صبح در پایتخت
مرزبانان باند‌های قاچاق سوخت را منهدم کردند
پروژه‌های بزرگ منطقه یک تا پایان سال به اتمام خواهد رسید
آموزش بدون اصول اخلاقی، تهدیدی برای جامعه است
اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه
هیچ هنرجوی هنرستانی در ایران یا جهان بیکار نمی‌ماند
وضعیت ترافیک اول مهر مطلوب بود/ لایحه تأمین آب باید هرچه سریع‌تر ارائه شود
آیین «مهر قلم»در مدارس دارالمومنین تهران
شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه همکاری کامل داشته باشند
دیدار اوحدی با خانواده معظم شهیدان «محمد سلیمی و ملکی سرولاتی»
اطلاعیه انجمن اتیسم ایران درباره مصرف استامینوفن (تایلنول) در دوران بارداری
راندمان اتوبوس‌های برقی چندین برابر اتوبوس‌های دیزلی است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی درباره ساختمان‌های ناایمن
محکومیت یک شرکت بازرگانی به دلیل عمل اجرا نکردن تعهد ارزی
ترافیک‌های سنگین و نیمه‌سنگین در ورودی کلان‌شهر‌ها
برگزاری سه نمایشگاه در روزهای ممنوعه!
وکیل شکات پرونده منافقین: گستره جنایات گروهک منافقین به وسعت مردم ایران است
تمدید مهلت ثبت‌نام در سومین جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت
مرگ دختر جوان، راز جراح قلابی را فاش کرد
پوشش ترافیکی ۴۰ هزار مدرسه و مرکز آموزشی در کشور
ترافیک اول مهر امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کمتر است
بررسی ترافیک پایتخت همزمان با بازگشایی مدارس
ترافیک تهران زیر ذره بین ستاد ویژه استقبال از مهر/ سرویس‌دهی ویژه در محدوده مراکز آموزشی پرتردد
کیفیت هوای تهران در اولین روز از مهرماه
استرس مدرسه در کلاس‌اولی‌ها؛ دلایل، نشانه‌ها و راهکار‌های مقابله