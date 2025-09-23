باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ قطب جنوب ماه حاوی ذخایر یخی باستانی است که می‌تواند منبعی برای ماموریت‌های آینده باشد. کاوشگر جدید وایپر، آب ماه را نقشه‌برداری کرده و کاربرد بالقوه آن را در فضا بررسی خواهد کرد.

به عنوان بخشی از برنامه آرتمیس، ناسا به شرکت بلو اوریجین (Blue Origin) ماموریت داد تا برنامه CLPS را اجرا کند، با این گزینه که یک کاوشگر به قطب جنوب ماه بفرستد. کاوشگر وایپر ناسا به دنبال منابعی مانند یخ روی سطح ماه خواهد گشت و داده‌های علمی را برای پشتیبانی از برنامه‌های اکتشافی آینده ماه و مریخ جمع‌آوری خواهد کرد.

هدف این ماموریت شناسایی ذخایر آب ماه و کاربرد بالقوه آنها در ماموریت‌های انسانی آینده است. منطقه مورد مطالعه با دقت در قطب جنوب انتخاب شده است، جایی که دهانه‌های همیشه سایه‌دار وجود دارد که دما در آنها به منفی ۲۰۰ درجه سانتیگراد می‌رسد و گمان می‌رود که ذخایر یخ باستانی را حفظ می‌کنند.

از فرودگر بلو مون مارک ۱ (Blue Moon Mark ۱) که در حال حاضر در حال آزمایش است، برای انتقال استفاده خواهد شد. ماموریت آن نه تنها کاوشگر وایپر را فرود می‌آورد، بلکه فرودی روان و ایمن را نیز تضمین می‌کند. این فرصتی برای ناسا است تا قبل از استقرار کامل این فناوری در ماموریت، آن را آزمایش کند.

ماژول فرود

استفاده از منابع ماه در محل، امکانات جدیدی را ایجاد می‌کند. آب نه تنها برای حیات انسان ضروری است، بلکه وقتی به اکسیژن و هیدروژن تجزیه شود، می‌تواند به عنوان سوخت موشک مورد استفاده قرار گیرد و قطب جنوب ماه را به یک "چاه کیهانی" برای ماموریت‌های مریخ و فراتر از آن تبدیل کند.

برنامه علمی این ماموریت قرار است ۱۰۰ روز طول بکشد که در طی آن، وایپر علاوه بر ارائه داده‌های جدید در مورد ترکیب سطح ماه و فرآیند‌هایی که توسعه منظومه شمسی اولیه را شکل داده‌اند، توزیع آب و سایر مواد را نقشه‌برداری خواهد کرد.

منبع: science.mail.ru