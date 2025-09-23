باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علی نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات پنجاه و ششمین نشست هیئت اجرایی اظهار کرد: در نشست قبلی هیئت اجرایی (پنجاه و پنجم) ۱۰ دی به عنوان زمان برگزاری مجمع عمومی و سالیانه آتی کمیته مشخص شد در همین راستا امروز انتخاب ۵ کارشناس خبره همراه با نمایندگان داوران، مربیان و باشگاه‌ها را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: بر همین اساس با توجه به مفاد اساسنامه این نفرات توسط ریاست محترم کمیته ملی المپیک معرفی و به اتفاق آراء دکتر فریبا محمدیان، دکتر شیرزاد، دکتر رضا قراخانلو، علی کفاشیان و دکتر مهدی علی نژاد بعنوان کارشناسان خبره؛ حسن رنگرز و مینو مداح بعنوان نماینده مربیان و همچنین با گرامیداشت یاد شهید دکتر تهرانچی ریاست فقید دانشگاه آزاد و همچنین شهدای نیرو‌های مسلح در جنگ دوازده روزه باشگاه نیروی زمینی و دانشگاه آزاد بعنوان نماینده باشگاه‌ها انتخاب شدند.

علی نژاد ضمن تبریک مجدد بابت توفیقات کشتی و قهرمانی همزمان فرنگی و آزاد تاکید کرد: این قهرمانی‌ها و اتفاقات خوب کشتی شور و نشاط اجتماعی ایجاد کرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک افزود: مصوبه بعدی در خصوص پرچمدار کاروان‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان و بازی‌های اسلامی در بحرین و ریاض بود؛ در مورد بازی‌های اسلامی هنوز مشخص نیست که در روز افتتاحیه چه رشته‌ها و ورزشکارانی حضور دارند، در مورد بازی‌های آسیایی جوانان هم نیاز به بررسی بیشتر بود، به همین دلیل انتخاب پرچمدار کاروان اعزامی به بحرین و ریاض به هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک تفویض اختیار شد.

وی افزود: غیر از این مصوبات، امروز سرپرستان کاروان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و ریاض گزارشی از آخرین وضعیت کاروان‌ها ارائه کردند و خدا را شکر شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که تا ورزشکارنمان بدون هیچ مشکلی دراین دو رویداد شرکت کنند.

علی نژاد در پاسخ به خبرنگار و در مورد ترکیب کاروان اعزامی به بازی‌های اسلامی خاطرنشان کرد: با یک مشکل مواجه هستیم، باوجودیکه زمان اعلام اسامی ورزشکاران گذشته ولی برگزارکنندگان بازی‌ها هنوز اعلام نکرده‌اند که چه ورزشکاران و رشته‌هایی صاحب سهمیه شده‌اند، در واقع آخرین فرصت برای ثبت نام امروز بود و ما در کمیته در حالی اقدام لازم برای ثبت نام‌ها را انجام دادیم که هنوز نمی‌دانیم چه سهمیه‌هایی در اختیار داریم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین در مورد نماینده ورزشکاران برای حضور در مجمع کمیته ملی المپیک گفت: ٢٨ آذر انتخابات کمیسیون ورزشکاران برگزار می‌شود و ١٠ دی هم زمان مجمع کمیته است، دعوتنامه‌ها باید یکماه قبل از مجمع برای اعضاء ارسال شود، بنابراین در واقع انتخاب نماینده کمیسیون ورزشکاران با کمیسیون قبلی ورزشکاران خواهد بود و ما براساس معرفی آنان دعوتنامه ارسال خواهیم کرد.

وی درخصوص تیم ملی فوتبال امید تاکید کرد: تمام تصمیمات و اداره و تدارکات تیم فوتبال امید مانند بقیه تیم‌های ملی دیگر بر عهده فدراسیون مربوط است. کمیته ملی المپیک نقش حمایتی و نظارت کلان را دارد. کار حرفه‌ای است و نمی‌تواند یک تیم دو متولی داشته باشد. در مورد تیم امید هم صفر تا ١٠٠ اختیار تیم با فدراسیون فوتبال است و بهترین کار همین است.

علی نژاد درباره بودجه فدراسیون‌ها نیز در پاسخ به خبرنگار گفت: هفته پیش حدود ۳۰ درصد بودجه را پرداخت کردیم و پیش از این هم ۴۰ درصد پرداخت کردیم و در مجموع پرداختی بودجه را به ۷۵ درصد رساندیم. برای رویداد‌های بحرین و ریاض، اگر فدراسیونی مشکل داشته باشد و درخواست کند، ما تلاش می‌کنیم به صورت موردی مشکل آن فدراسیون را حل می‌کنیم.

علی نژاد در مورد لباس کاروان در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی افزود: بازی‌های آسیایی جوانان بحرین افتتاحیه مختصری خواهد داشت و هر کشور نمی‌تواند بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ نفر داشته باشد و در سالن سربسته است و با توجه به اینکه رده سنی پایه هستند جمع بندی بر این شد با همان لباسی که روی سکو خواهند رفت با همان لباس رژه بروند. برای ریاض کار‌ها انجام شده و در حال دوخت لباس هستیم. کت و شلوار برای مردان و لباس مربوطه برای خانم‌ها تهیه می‌شود. لباس سلیقه‌ای است و ممکن است حرف و حدیث ممکن است همیشه پیش بیاید ولی امیدوارم این دفعه کمتر باشد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درخصوص روند کار برای بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: برخلاف بازی‌های آسیایی بحرین و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی که با تاخیر بسیار اتفاقات می‌افتد و همانطور که می‌دانید دو روز پیش دو رشته جدید به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین اضافه شد که این بسیار عجیب است درحالیکه همه چیز بسته شده است دو رشته با مدال محاسبه شده اضافه می‌شود. اما در مورد بازی‌های آسیایی ناگویا برعکس است و همه کار‌ها منظم و به وقت انجام می‌شود، همین الان سرپرست کاروان ایران در نشست هماهنگی سرپرستان کاروان‌ها حضور دارد، تکلیف همه کار‌ها روشن است، برگزارکنندگان بازی‌های آسیایی ناگویا خواسته بودند ثبت نام اولیه انجام دهیم، بنابراین با برخی رشته‌ها جلسه داشتیم، ارزیابی‌هایی انجام شد و ثبت نام اولیه صورت گرفت، اما این آغاز راه است، بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم با سیاست همیشگی که کاروان کیفی خواهد بود به این معنا که کسب مدال برای آقایان و تا رتبه ششم برای بانوان مدنظر خواهد بود را در ناگویا حاضر شویم.

منبع: روابط عمومی کمیته ملی المپیک