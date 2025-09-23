مراسم بازگشایی مدارس استثنایی کردستان برگزار و زنگ مهر و نشاط در ۴۳ مدرسه استثنایی و ۲۲ مرکز جامع سنجش استان نواخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- اقبال خانی، ظهر امروز در آئین نمادین بازگشایی مدارس استثنایی استان که با حضور اولیاء، دانش آموزان و جمعی از مسئولین در مدرسه توکل شهرستان سنندج برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: با آغاز دولت چهاردهم و اولویت دهی به موضوع کیفیت بخشی وعدالت آموزشی در وزارت آموزش وپرورش وبه تبع آن با رویکرد «هر تفاوت، یک فرصت در مسیر توسعه عدالت آموزشی» در سازمان آموزش وپرورش استثنایی امید است، با همت تک تک همکاران این مجموعه و دغدغه مندان حوزه استثنایی روزهای بهتری از علم آموزی و خدمت به دانش آموزان با نیازهای ویژه رقم بخورد.

خانی گفت: تاکنون یک ‌هزار و 425 دانش آموز با نیاز ویژه معادل 98 درصد دانش آموزان استثنایی آموزش پذیر در مدارس استثنایی استان ثبت نام کردند که این رقم به حدود یک هزار وپانصد نفر می‌رسد.

وی گفت: 251کلاس درس در مدارس استثنایی استان آماده ارائه خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی به دانش آموزان با نیازهای ویژه استان در آغاز سال تحصیلی هستند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه 90درصد کتب درسی دانش آموزان با نیازهای ویژه توزیع شده است، اضافه کرد: تا کنون هفت هزار و 300جلد کتاب به مدارس استثنایی تحویل شده است.

وی تلاش همسوی دانش آموزان، خانواده‌ها و معلمان را در حوزه تعلیم و تربیت مهمترین گام در تحقق اهداف آموزش و پرورش دانست و افزود: امسال با شعار «توسعه عدالت آموزشی؛ برای ایران، برای مدرسه» سال تحصیلی را آغاز می‌کنیم.

خانی تکلیف خدمت‌گزاران در آموزش و پرورش استثنایی را همراه با تعهد وتخصص وسنگین‌تر دانست و خدمت به این دانش آموزان را فرصتی مغتنم همراه با برکات معنوی عنوان کرد.

وی افزود: اگر برنامه‌های آموزشی و یادگیری با روشن بینی اجرا شود و هدف‌ها به صورت قابل فهم و عملی طرح شود می‌توان بازده مدارس با نیازهای ویژه را تا حد قابل توجهی بهبود بخشید.

خانی ضمن توصیه مطالعه و مهارت آموزی به دانش آموزان، آنان را سرمایه‌های اجتماعی آینده خواند و بیان کرد: با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود تلاش داریم گام‌های مؤثری در جهت پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت و خدمت به دانش آموزان با نیازهای ویژه برداریم.

وی با بیان اینکه هدف تمامی نظام‌های آموزش و پرورش آماده کردن دانش‌آموز برای تبدیل شدن به شهروندی آگاه و کارآمد است، عنوان کرد: ضعف مهارت‌های زندگی در دانش آموزان با نیازهای ویژه می‌تواند منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری در آنان باشد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با تأکید بر این نکته که دانش آموزان با نیازهای ویژه باید نحوه زندگی را در جامعه و در تعامل با همسالان خود بیاموزند، خاطر نشان کرد: باید فرصت‌ها را مهیا کرد تا آنان علاوه بر کسب توانایی‌های تحصیلی، مهارت‌های لازم را برای زندگی در جامعه کسب کنند.

خانی اصل مهم در آموزش و پرورش استثنایی را شناسایی استعداد، توانایی و ارتقای ظرفیت‌ها دانست و یادآور شد: آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه به دقت نظر، تعهد، روابط انسانی و سعه صدر خاصی نیاز دارد.