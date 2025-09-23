تعهد و تخصص لازمه خدمتگذاری تمام قد برای کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- علیاکبر ورمقانی روز سهشنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ در جشن بازگشایی مدارس که در دبیرستان دوره اول متوسطه شهیده سودابه احدی با یادآوری توجه ویژه دولت دکتر پزشکیان به توسعه و عدالت آموزشی، اظهار داشت: حضور شخص رییس جمهور در جلسات شورای آموزش و پرورش کشور و توجه به برنامههای این حوزه در سفرهای استانی، نشان از عزم جزم دولت در تحقق شعار عدالت آموزشی دارد.
وی خاطرنشان کرد: همافزایی، همراهی و هماندیشی سه رکن خانواده، مدرسه و دانشآموزان موجب پرورش نسلی توانمند، باسواد و دانشمندان بزرگی در کشور خواهد شد.
ورمقانی افزود: نیروی انسانی توانمند، بستر توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار در کشور خواهد شد.
معاون استاندار تعهد و تخصص را دو مقوله ضروری در خدمتگذاری تمام قد و بیعیب برای کشور عنوان کرد و گفت: افراد متعهد بیتخصص و افراد متخصص بیتعهد نمیتوانند در پیشرفت کشور نقشآفرین باشند.
وی در ادامه تاکید کرد: پایههای تعهدی و تخصصی در محیطهای آموزشی بسته میشود که در آینده راهگشای حل مشکلات خواهد شد.
ورمقانی از والدین خواست به صورت مستمر و مرتب روند آموزشی فرزندان خود را پیگیری کنند و افزود: این امر تاثیر بسزایی در روحیه دانشآموزان و همراهی معلمان دارد.
وی در پایان گفت: حدود یکماه قبل مدرسهای در استان افتتاح شد که با همراهی خیرین، مردم و دولت در کمترین زمان ممکن ساخته شد و به عنوان الگویی مناسب از همکاری در راستای تحقق عدالت آموزشی معرفی شد.
در پایان این مراسم چند اصله نهال در حیاط مدرسه غرس شد.