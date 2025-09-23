تعهد و تخصص لازمه خدمتگذاری تمام قد برای کشور

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، تاکید کرد: در تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان باید به دو مقوله تعهد و تخصص توجه کنیم چرا که افراد داری این دو ویژگی می‌توانند خدمتگذار تمام قد و بی‌عیب برای کشور باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  علی‌اکبر ورمقانی روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ در جشن بازگشایی مدارس که در دبیرستان دوره اول متوسطه شهیده سودابه احدی با یادآوری توجه ویژه دولت دکتر پزشکیان به توسعه و عدالت آموزشی، اظهار داشت: حضور شخص رییس جمهور در جلسات شورای آموزش و پرورش کشور و توجه به برنامه‌های این حوزه در سفر‌های استانی، نشان از عزم جزم دولت در تحقق شعار عدالت آموزشی دارد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی، همراهی و هم‌اندیشی سه رکن خانواده، مدرسه و دانش‌آموزان موجب پرورش نسلی توانمند، باسواد و دانشمندان بزرگی در کشور خواهد شد.

ورمقانی افزود: نیروی انسانی توانمند، بستر توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار در کشور خواهد شد.

معاون استاندار تعهد و تخصص را دو مقوله ضروری در خدمتگذاری تمام قد و بی‌عیب برای کشور عنوان کرد و گفت: افراد متعهد بی‌تخصص و افراد متخصص بی‌تعهد نمی‌توانند در پیشرفت کشور نقش‌آفرین باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: پایه‌های تعهدی و تخصصی در محیط‌های آموزشی بسته می‌شود که در آینده راهگشای حل مشکلات خواهد شد.

ورمقانی از والدین خواست به صورت مستمر و مرتب روند آموزشی فرزندان خود را پیگیری کنند و افزود: این امر تاثیر بسزایی در روحیه دانش‌آموزان و همراهی معلمان دارد.

وی در پایان گفت: حدود یکماه قبل مدرسه‌ای در استان افتتاح شد که با همراهی خیرین، مردم و دولت در کمترین زمان ممکن ساخته شد و به عنوان الگویی مناسب از همکاری در راستای تحقق عدالت آموزشی معرفی شد.

در پایان این مراسم چند اصله نهال در حیاط مدرسه غرس شد.

برچسب ها: مدارس ، تعهد ، خدمتگذاری ، کردستان
خبرهای مرتبط
تشکیل قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و تولید در بازرسی کل استان کردستان
خدمات رایگان بورسیه بنیاد قلم چی برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه کردستان
هم‌افزایی دولت و خیرین، راهکار رفع نیازهای آموزشی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انفجار تانکر در مریوان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
امنیت غذایی، رکن اصلی توسعه پایدار است
کارخانه تولید آسفالت به علت آلوده کردن هوا در دیواندره پلمب شد
جشن شکوفه های کلاس اولی در بیش از هزار دبستان کردستان
مبادلات تجاری کردستان از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت
طنین زنگ مهر در ۴۳ مدرسه استثنایی کردستان نواخته شد
تعهد و تخصص لازمه خدمتگذاری تمام قد برای کشور
آخرین اخبار
تعهد و تخصص لازمه خدمتگذاری تمام قد برای کشور
طنین زنگ مهر در ۴۳ مدرسه استثنایی کردستان نواخته شد
انفجار تانکر در مریوان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
مبادلات تجاری کردستان از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت
امنیت غذایی، رکن اصلی توسعه پایدار است
جشن شکوفه های کلاس اولی در بیش از هزار دبستان کردستان
کارخانه تولید آسفالت به علت آلوده کردن هوا در دیواندره پلمب شد
راهکار‌های تقویت پروژه‌های فرهنگی و گردشگری کردستان بررسی شد