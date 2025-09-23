باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در آیین افتتاح این پروژه که در شهر آباده برگزار شد، رحیم زارع نماینده مردم شهرستان‌های آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی، علی شبانی مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس، امام جمعه و فرماندار شهرستان آباده حضور داشتند و طی ارتباطی برخط با وزارت نیرو، این پروژه با حضور وزیر نیرو و جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه به بهره‌برداری رسید.

علی شبانی، مدیرعامل شرکت آبفا فارس در مراسمی که در محل این نیروگاه برگزار شد در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر خوداتکایی در حوزه تأمین انرژی، در گام اول سیاست‌های شرکت آبفا فارس در این حوزه، احداث سه نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر‌های آباده، نی‌ریز و فیروزآباد با استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: نیروگاه خورشیدی آباده با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال امروز با دستور مستقیم مقام عالی وزارت نیرو، رسماً وارد مدار بهره‌برداری شد.

شبانی تصریح کرد: همچنین نیروگاه ۶۰۰ کیلوواتی تصفیه‌خانه فاضلاب نی‌ریز هم در مراحل پایانی احداث قرار دارد و پروژه مشابه در شهر فیروزآباد نیز در مراحل اجراست.

مدیرعامل شرکت آبفا فارس با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، موجب پایداری تأمین انرژی، کاهش هزینه‌های عملیاتی، حفاظت از محیط زیست و حرکت به سمت اقتصاد سبز می‌شود. این مسیر، گام مهمی برای تحقق خوداتکایی انرژی در بخش‌های مختلف کشور به ویژه در صنعت آب و فاضلاب است.

او خاطر نشان کرد: این اقدام گامی مهم در مسیر توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و تحقق اهداف ملی در حوزه خودکفایی انرژی به شمار می‌رود.