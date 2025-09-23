باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اسماعیلی امروز -سه شنبه یکم مهرماه- با حضور در مدرسه شهید شرافت که نیم قرن پیش محل آغاز تحصیل ابتدایی وی بوده است، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را نواخت.

معاون رئیس‌جمهور در سخنانی با بیان اینکه آموزش و پرورش اساس کشور است، گفت: یکی از حوزه‌هایی که اعضای دولت حساسیت بالایی نسبت به آن دارند، عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت است.

اسماعیلی با بیان اینکه بخشی از این مشکلات به دلیل کمبود منابع، زیرساخت‌های ناکافی و همچنین تراکم مطالبات فرهنگیان و دانش‌آموزان شکل گرفته گفت: رفع همه آنها نیازمند برنامه ریزی مستمر و همکاری دستگاه‌ها است.

معاون راهبردی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به خاطرات خود از این مدرسه گفت: ۵۳ سال پیش برای آغاز تحصیل به همین مدرسه گام گذاشتم، خاطرات ارزنده‌ای از مردم مومن و معلمان این منطقه دارم، پدران و مادران و معلمان این منطقه، شهیدان پرافتخاری تربیت و تقدیم نظام و انقلاب کردند، به طوری که خیابان‌های اطراف مزین به نام این شهدا است.

وی با توصیه به نسل جدید و دانش‌آموزان به اینکه درس خواندن را با نام خدا آغاز کنند، گفت: اگر درس خواندن را با نام خدا آغاز کنید، مایه برکت زندگی شما خواهد بود.

اسماعیلی تاکید کرد: در کنار تفریح و تحصیل، احترام به معلمان و پدر و مادر را فراموش نکنید، راستگویی را نیز تمرین کنید که اساس جامعه سالم، راستگویی است چرا که در آینده‌ای نزدیک شما نسل جوان پرچم کشور را برافراشته خواهید کرد.

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از از سخنان خود خطاب به دانش‌آموزان توصیه کرد: تمرین خط خوش و توجه به هنر خوشنویسی را جدی بگیرید، چرا که این علاوه بر تمرین دقت و حوصله، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ نوشتاری و پاسداشت زبان فارسی دارد.

از جمله برنامه‌های جنبی این مراسم، تشکیل کلاس درس نمادین با حضور همکلاسی‌های معاون رئیس جمهور بود. در این کلاس درس، عکس شهیدان والامقام دوران دفاع مقدس که روزگاری دانش آموز این مدرسه بودند نیز به صورت نمادین روی نیمکت‌های این کلاس تعبیه شده بود.

منبع: روابط عمومی معاونت راهبردی