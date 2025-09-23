باشگاه خبرنگاران جوان - پس از اعلام شورای المپیک آسیا مبنی بر اضافه شدن دو رشته کوراش و پنچاک سیلات به جمع رشته‌های بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، مسئولین کمیته ملی المپیک اقدام به برگزاری نشست فنی با مسئولین دو رشته فوق در محل کمیته ملی المپیک کردند.

در نشست نخست مهدی علی نژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک عنوان داشت: اضافه شدن دو رشته کوراش و پنچاک سیلات آنهم در یک ماه زمان باقی مانده تا شروع بازی‌ها ما را برآن داشت تا نشستی با مسئولان این دو رشته داشته باشیم هر چند هنوز هیچ اطلاعات دیگری بدست ما نرسیده است، اما با توجه به محدودیت زمان ابتدا باید به بررسی وضعیت این دو رشته پرداخته و سپس عزیزان هر چه زودتر نفرات اعزامی خود را معرفی نمایند.

در ادامه علیرضا پاکدل، سرپرست کاروان اعزامی نیز مواردی را مطرح کردند و سپس داریوش خسرو یار سرپرست انجمن کوراش که به همراه الیاس علی اکبری، فاطمه اسلامی و بتول پاکرو در این نشست حضور یافته بود به ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت نفرات و برگزاری مسابقات انتخابی در دو بخش دختران و پسران در همین هفته اشاره کرد.

سرپرست انجمن کوراش ضمن تشکر جهت برگزاری این نشست در اسرع وقت عنوان داشت: هر چند این رشته در آخرین لحظات به تقویم بازی‌ها اضاقه شد ولی هدف ما حضور قدرتمندانه در این بازیهاست و صحبت‌های دکتر علی نژاد ما را دلگرم کرد و به رغم زمان کم، با برگزاری رقابت‌های انتخابی با معرفی دو نماینده دختر و دو نماینده پسر تلاش می‌کنیم با شرایط مطلوب راهی منامه شویم.

در ادامه نشست انجمن پنچاک سیلات با حضور افشین هادی چگینی، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی و همایون خرم، رئیس انجمن پنچاک سیلات برگزار شد که از سوی رئیس انجمن پنچاک سیلات توضیحالت جامعی در خصوص وضعیت این رشته و برگزاری رقابت‌های انتخابی و معرفی هر چه سریعتر نفرات اعزامی پرداخت.

همچنین افشین هادی چگینی، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی نیز عنوان داشت: با توجه به حضور‌ام‌ام‌ای در بازی‌های آسیایی بحرین و همچنین موفقیتی که در رقابت‌های کسب سهمیه داشت شاهد حضور پنچاک سیلات هم هستیم که البته کشور میزبان می‌تواند دو نماینده مرد و دو نماینده زن داشته باشد ولی بقیه کشور‌ها فقط می‌توانند یک نماینده در بخش دختران و یک نماینده در بخش پسران داشته باشند که نفرات اعزامی را شنبه هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

در این نشست رضا شجیع، رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، عاطفه اسلامیان مدیر بین الملل، حمید سلامی مدیر تشریفات و علی فراهانی پشتیبانی نیز حضور داشتند.

منبع: روابط عمومی کمیته ملی المپیک