مراسم آغاز سال تحصیلی علوم دینی در مدرسه علمیه امام هادی (ع) در مشهد برگزار شد.

همزمان با آغاز سال تحصیلی، مراسمی با حضور طلاب، شخصیت‌های علمی و جمعی از علما در مدرسه علمیه امام هادی(ع) مشهد برگزار شد.

حجت‌الاسلام نبی‌زاده، مدیر این مدرسه، با اشاره به سابقه آموزشی و علمی این مرکز گفت:مدرسه علمیه امام هادی(ع) از سال ۱۳۷۵ در مشهد فعالیت دارد و تاکنون بیش از ۶۰۰ دانش‌پژوه از این مدرسه بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: این مدرسه از سال ۱۳۹۵ بر اساس حکم رسمی جامعه‌المصطفی العالمیه جزو مدارس پیوسته قرار گرفته و در دو مقطع کارشناسی و سطح یک، طلاب مشغول تحصیل هستند.

وی همچنین با بیان اینکه طلاب از تمامی ولایت‌های افغانستان در این مدرسه حضور دارند، تأکید کرد که تنوع جغرافیایی طلاب، ظرفیت علمی و فرهنگی مدرسه را افزایش داده است.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سعیدی‌فاضل، رئیس نمایندگی جامعه‌المصطفی العالمیه در مشهد، اظهار داشت:«طلاب باید همواره علم بیاموزند و خدمت به مردم را جزو رسالت خود بدانند. علم آموزی در کنار تزکیه نفس و معنویت، مسیر حقیقی طلبگی را می‌سازد.»

در پایان مراسم، از طلاب برتر مدرسه علمیه امام هادی(ع) تقدیر شد.