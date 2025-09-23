توزیع ۱۳۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان در اهر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی در مراسم توزیع ۱۳۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان ضمن تقدیر از خیران و مسئولان و مردم نوع دوست بابت حمایت از این نهاد مقدس گفت:امسال در کل استان بیش از ۱۴ هزار بسته تحصیلی به همت خیران عزیز تامین گردیده که بین ۱۴ هزار و بیست دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد توزیع شد که تعداد ۱۳۰۰ عدد از این بسته به دانش آموزان اهری اختصاص یافت.

گفتنی است در این مراسم یوسف محمودپور به عنوان سرپرست جدید کمیته امداد اهر معرفی و از خدمات ۳۰ ساله جعفر نوری زاده که به کسوت بازنشستگی نایل آمد تجلیل شد.