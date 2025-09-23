باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بابایی امروز (یکم مهرماه ۱۴۰۴) در نشست با مدیران، معاونان و روسای واحدهای ثبتی شهر تهران، ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه ثبتی پایتخت، افزود: این جلسه با هدف تقدیر از همکاران برگزار شد و لازم است چنین نشست‌هایی حداقل هر فصل یک‌بار تکرار شود تا زمینه هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر فراهم شود.

وی، عملکرد واحدهای ثبتی تهران را رو به رشد و قابل توجه ارزیابی کرد و افزود: در حوزه اسناد، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ رشد سه‌برابری داشته و در بخش حدنگاری نیز شاهد رشد دو برابری هستیم. همچنین برای نخستین‌بار پنج پروژه همزمان در تهران در حال اجراست که اقدامی بزرگ محسوب می‌شود.

بابایی با اشاره به ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از مدیران خواسته‌ایم در محدوده فعالیت خود اطلس ثبتی تهیه کنند تا دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک شناسایی و نظارت‌ها دقیق‌تر انجام شود همچنین لازم است روسای واحدهای ثبتی جلساتی مستمر با این گروه‌ها داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وضعیت عمرانی واحدهای ثبتی تهران را نامناسب توصیف کرد و افزود: بسیاری از ساختمان‌های موجود فرسوده هستند و باید هرچه سریع‌تر عملیات نوسازی و انتقال به ساختمان‌های جدید انجام شود؛ چرا که وضعیت فعلی در شأن همکاران ما نیست.

وی، تشکیل کارگروه‌های ویژه برای تسریع در تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ را ضروری دانست و بر استفاده از همه ظرفیت‌های استانی در این زمینه تأکید کرد.

بابایی گفت: ارتباطات علمی و فنی مدیران و روسای واحدها با ستاد سازمان باید تقویت شود همچنین توصیه می‌کنم نشست‌های هفتگی در واحدهای ثبتی برگزار شود تا علاوه بر رفع مشکلات، تعاملات همکاران نیز بیشتر شود.

منبع: قوه قضائیه