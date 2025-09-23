شهروندخبرنگار ما تصاویری از به صدا درآمدن زنگ آغاز سال تحصیلی و افتتاح هنرستان تخصصی مکانیک درمنطقه کم‌برخوردار شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - زنگ آغاز سال تحصیلی و افتتاح هنرستان تخصصی مکانیک درمنطقه کم‌برخوردار نیشابور باحضور"مهندس رستمی و سیدیحیی سلیمانی" دونماینده مردم شریف نیشابور بزرگ درمجلس شورای اسلامی، مهدی دونده فرماندارویژه شهرستان نیشابور. حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه نیشابور و مدیران آموزش پرورش و خییرین و اعضای شورای اسلامی شهرستان دیگر مسئولین شهرستانی به صدا درآمد. در مراسم افتتاح "هنرستان برادران" واقع در منطقه ۱۴ معصوم نیشابور، مهندس رستمی، نماینده مردم شریف نیشابور، فیروزه، زبرخان، میان‌جلگه و بخش سرولایت در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن حضور و سخنرانی، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای احیای این مرکز آموزشی تقدیر کرد.
هنرستان برادران که پیش‌تر به دلیل فرسودگی و نبود امکانات غیرفعال شده بود، با همت خیر نیک‌اندیش، "دکتر برادران "و اختصاص مبلغ ۲۲ میلیارد تومان، به‌طور کامل بازسازی و با جدیدترین تجهیزات آموزشی درحوزه مکانیک تجهیز شد. مهندس رستمی در سخنان خود، هنرستان‌ها را یکی از ارکان کلیدی تربیت نیروی انسانی ماهر برای صنایع کشور دانست و بر ضرورت توسعه این مدل آموزشی در سایر مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد. ایشان همچنین از مشارکت‌های مردمی در حوزه مدرسه‌سازی، به‌ویژه اقدام ارزشمند دکتر برادران، قدردانی نمود و از مسئولین آموزش و پرورش نیشابور و مهندس آذر، مدیر هنرستان، بابت تلاش در راه‌اندازی این مرکز تخصصی تقدیر کرد.
مهندس رستمی پیشنهاد داد که این الگو موفق در سایر مدارس نیز اجرا شود تا زمینه ارتقای آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح شهرستان فراهم گردد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، دانش آموزان ، سوژه خبری
