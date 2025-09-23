در راستای ایفای تکالیف قانونی محوله در قانون تأسیس فراجا و همچنین دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح، صدور مجوز سلاح به فراجا منتقل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای ایفای تکالیف قانونی محوله در قانون تأسیس فراجا و همچنین دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، صدور مجوز سلاح  به فراجا منتقل می شود.

سردار منتظرالمهدی با اعلام این خبر مهم افزود: بر اساس این اطلاعیه، از تاریخ اول مهرماه سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، تمامی امور مربوط به صدور و تمدید مجوز انواع سلاح‌های شکاری، ورزشی و پی سی پی (PCP) برای آحاد مردم عزیز کشورمان، به معاونت سلاح، مهمات و مواد ناریه فراجا منتقل گردید.

وی در ادامه گفت: عموم دارندگان این نوع سلاح‌ها از این پس میتوانند  با توجه به تاریخ انقضای مجوزهای صادره توسط نهادهای قبلی برای انجام مراحل صدور یا تمدید مجوز خود به معاونت سلاح، مهمات و مواد ناریه فراجا در تهران واقع در خیابان شهید مطهری جنب خیابان میرعماد و یا به شعب مربوطه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور مراجعه فرمایند.

سردار منتظرالمهدی  تاکید کرد: این اطلاعیه شامل حال کارکنان شریف نیروهای مسلح نمی‌شود و این عزیزان همچنان باید بر اساس ضوابط ابلاغی گذشته، به مراکز از پیش تعیین‌شده توسط فرماندهان و سلسله مراتب فرماندهی خود مراجعه کنند.

وی افزود: تمامی فروشگاه‌های مجاز سلاح و مهمات در سراسر کشور نیز از این پس موظفند فعالیت‌های خرید و فروش سلاح و مهمات را مطابق با ضوابط ابلاغی جدید فراجا و از طریق سامانه‌های طراحی شده برای این منظور انجام دهند. از فروشندگان محترم سلاح درخواست می‌شود که جهت دریافت اطلاعات لازم برای برقراری ارتباط با سامانه‌های فراجا، در اسرع وقت به شعبات معاونت سلاح و مهمات فراجا در شهر یا استان خود مراجعه نمایند.

