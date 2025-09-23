باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گفت که وزرای ایران و اروپا روز سهشنبه پس از رأی شورای امنیت سازمان ملل به اعمال مجدد تحریمها علیه برنامه اتمی تهران، مذاکرات هستهای را در نیویورک برگزار خواهند کرد.
بنابر این گزارش، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران تا پایان روز شنبه فرصت دارد تا با همتایان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اتحادیه اروپا خود به توافقی برای جلوگیری از بازگشت تحریمهای سازمان ملل که تحت توافق امضا شده در سال ۲۰۱۵ به حالت تعلیق درآمده بودند، دست یابد.
یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفت: این جلسه در حاشیه هفته گردهمایی عالی رتبه سازمان ملل، برای ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت محلی (۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ) برنامهریزی شده است.
کشورهای اروپایی و ایالات متحده همواره به ایران اتهام زنی می کنند به دنبال دستیابی به بمب اتم است. تهران این موضوع را به شدت رد کرده و تاکید دارد که حق دارد از انرژی هستهای غیرنظامی برخوردار باشد.
طرف اروپایی مدعی است که سه شرط برای تمدید دوره لغو تحریمها تعیین کرده است تا زمان بیشتری برای مذاکرات در مورد یک معاهده جامع فراهم شود. این موارد شامل از سرگیری مذاکرات مستقیم بدون پیششرط، دسترسی کامل بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) به سایتهای هستهای ایران و اطلاعات دقیق در مورد محل مواد غنیشده است. طرف اروپایی مدعی است است که هیچ یک از این شرایط برآورده نشده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه