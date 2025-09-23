از شهردار تهران به خاطر تحقق ۹۵درصدی بازسازی اماکن آسیب دیده جنگ ۱۲روزه تقدیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسن‌زاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در ادامه به معرفی کتاب «۵۰ سال عبادت» پرداخت و این اثر را نمونه‌ای ارزشمند در ثبت و انتقال تجربیات فرهنگی، دینی و اجتماعی توصیف کرد. وی همچنین با اشاره به جمله شهید ناصرالدین باغبانی درباره سیر تحول معنوی‌اش، تأکید کرد: عشق حقیقی به خداوند، جوانان را به میدان‌های جهاد و ایثار می‌کشاند. او در همین بخش با یادآوری سخنان مقام معظم رهبری درباره وصیت‌نامه شهید باغبانی افزود: وصیت‌نامه شهید باغبانی اثری عمیق و تأثیرگذار است که بار‌ها باید خوانده شود.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با بیان گزارشی از روند همکاری‌ها تصریح کرد: در فاصله ۹ ماه گذشته از برگزاری قرار همدلی قبلی، جلسات ماهانه حوزه‌ها به‌طور منظم برگزار شده و تاکنون ۸۵ درصد نواحی بسیج و مناطق شهرداری در تعامل فعال بوده‌اند؛ این همکاری‌ها به‌ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه نمود بارز داشت.

وی با قدردانی از دکتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، گفت: تلاش‌های بی‌وقفه شهردار تهران در بازسازی شهر موجب تحقق ۹۵ درصدی بازسازی و ترمیم ویرانی‌ها شده، و این اقدام دستاوردی ماندگار برای مدیریت شهری است. 

حسن‌زاده همچنین از تدابیر سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در دوران جنگ و حمایت ایشان از طرح شهید همدانی و نیز همکاری‌های ارزشمند مناطق ۲، ۳، ۴ و ۱۰ شهرداری و بسیج در این عرصه تقدیر کرد.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: استمرار جلسات ماهانه حوزه‌ها و برگزاری چنین نشست‌هایی، پیوند میان سپاه و شهرداری را تقویت می‌کند و به تحقق اهداف مشترک فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در شهر تهران یاری می‌رساند.

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، بسیج شهردای تهران ، هفته دفاع مقدس
