باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اداره کل مرز‌ها و گذرگاه‌های فلسطین روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل گذرگاه اللنبی، تنها گذرگاه بین کرانه باختری اشغالی و اردن را از روز چهارشنبه تا اطلاع ثانوی می‌بندد. هنوز مشخص نیست که چرا اسرائیل گذرگاه را می‌بندد.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و اداره فرودگاه‌های اسرائیل که مدیریت این گذرگاه را بر عهده دارد، به درخواست اظهار نظر پاسخی ندادند.

اداره فرودگاه‌های اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که این گذرگاه، چند روز پس از تیراندازی یک راننده کامیون اردنی که منجر به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی شد، برای تردد مسافران بازگشایی شده است.

اداره امنیت عمومی اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد که این گذرگاه تا اطلاع ثانوی به روی تردد مسافران و محموله‌ها از سمت اسرائیل بسته است.

گذرگاه اللنبی مسیر اصلی حمل و نقل کالا‌های تجاری بین اردن و کرانه باختری است.

منبع: رویترز