رژیم صهیونیستی گذرگاه اللنبی، تنها گذرگاه بین کرانه باختری اشغالی و اردن را از روز چهارشنبه تا اطلاع ثانوی می‌بندد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اداره کل مرز‌ها و گذرگاه‌های فلسطین روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل گذرگاه اللنبی، تنها گذرگاه بین کرانه باختری اشغالی و اردن را از روز چهارشنبه تا اطلاع ثانوی می‌بندد. هنوز مشخص نیست که چرا اسرائیل گذرگاه را می‌بندد.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و اداره فرودگاه‌های اسرائیل که مدیریت این گذرگاه را بر عهده دارد، به درخواست اظهار نظر  پاسخی ندادند.

اداره فرودگاه‌های اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که این گذرگاه، چند روز پس از تیراندازی یک راننده کامیون اردنی که منجر به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی شد، برای تردد مسافران بازگشایی شده است.

اداره امنیت عمومی اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد که این گذرگاه تا اطلاع ثانوی به روی تردد مسافران و محموله‌ها از سمت اسرائیل بسته است.

گذرگاه اللنبی مسیر اصلی حمل و نقل کالا‌های تجاری بین اردن و کرانه باختری است.

منبع: رویترز

برچسب ها: کرانه باختری ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
اسپانیا تحریم تسلیحاتی کامل علیه اسرائیل را تصویب کرد
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
اجماع جهانی در سازمان ملل: پایان جنگ غزه و اجرای راه‌حل دو دولتی
لولا دا سیلوا: آنچه در غزه رخ می‌دهد یک نسل‌کشی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مصر هم ارتباط را قطع بکند بهتر میشود زمینی ارتباطش کلا قطع میشود
۰
۰
پاسخ دادن
مفتی اعظم عربستان سعودی درگذشت
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
پادشاه اردن طرح «اسرائیل بزرگ» را رد کرد
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
کاخ سفید پیشنهاد گفت‌و‌گو از سوی رئیس‌جمهور ونزوئلا را رد کرد
لولا دا سیلوا: هیچ چیز نسل‌کشی در غزه را توجیه نمی‌کند
آخرین اخبار
فردی به جرم تلاش برای ترور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ محکوم شد
پادشاه اردن طرح «اسرائیل بزرگ» را رد کرد
مکرون: ترامپ در صورتی می‌تواند جایزه نوبل را ببرد که درگیری غزه را متوقف کند
حماس اتهام ترامپ مبنی بر مانع‌تراشی در آتش‌بس غزه را رد کرد
امیر قطر: اسرائیل مذاکرات را ادامه جنگ به روش‌های دیگر و راهی برای فریب افکار عمومی می‌داند
آغاز سال تحصیلی مدارس خراسان رضوی با حضور ۳۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی + فیلم
اسپانیا تحریم تسلیحاتی کامل علیه اسرائیل را تصویب کرد
اردوغان از سایر کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
لولا دا سیلوا: هیچ چیز نسل‌کشی در غزه را توجیه نمی‌کند
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
روبیو: هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد
گوترش: ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
گذرگاه مرزی تورخم پس از بسته‌شدن موقت، بار دیگر بازگشایی شد
محرومیت سومین سال افغانستان از حق رأی در سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
وزرای ایران و اروپا مذاکرات هسته‌ای را در نیویورک برگزار می‌کنند
سرویس مخفی آمریکا تهدید مخابراتی «قریب‌الوقوع» در نیویورک را خنثی کرد
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
دانش، ایمان و خدمت؛ بنیاد حقیقی طلبگی + فیلم
زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۹ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند
کرملین: روسیه در صورت پایبندی آمریکا به پیمان استارت جدید، به آن پایبند خواهد بود
مالی، بورکینافاسو و نیجر از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شدند
درخواست چین از آمریکا و روسیه برای کاهش زرادخانه هسته‌ای
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
قزاقستان آموزش کارمندان بهداشت و درمان افغانستان را برعهده می‌گیرد
اعلام آمادگی ایران برای همکاری ورزشی با افغانستان
پایان ماموریت سفیر قطر در کابل
کمک به زلزله زدگان کنر؛ ارسال کمک های فوری اتحادیه اروپا به افغانستان
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان