باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ پاسدار مسلم محمدی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه هفته دفاع مقدس امسال با سال‌های قبل متفاوت است گفت: ۶۱۲ برنامه عمومی و ۶۰ برنامه شاخص در منطقه غرب شیراز در سطح حوزه‌ها و پایگاه‌ها برگزار می‌شود.

او گفت: برنامه‌های شاخص از جمله برگزاری ویژه برنامه یادواره شهدا (شهیده معصومه کرباسی) یادواره شهدای بخش ارژن؛ خان زنیان، برگزاری جشنواره بزرگ گروه‌های سرود در سطح شیراز، برگزاری اردو‌های راهیان پیشرفت کلیه پایگا‌ها در باغ موزه دفاع مقدس، یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگیان در اداره آموزش و پروش ناحیه ۱ شیراز برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ثارالله شیراز با بیان اینکه ۶۱۲ برنامه به شکل عمومی، ۶۰ برنامه شاخص در سطح حوزه‌ای و ۲۰ برنامه شاخص و ابتکاری در سطح ناحیه برگزار خواهد شد، ادامه داد: همچنین روز گذشته شاهد برگزاری مراسمات گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس در شیراز بودیم که این برنامه‌ها با حضور عموم مردم فهیم سومین حرم اهل بیت (ع) شیراز جنت طراز و بسیجیان عزیز با هدف تحقق امنیت حداکثری و پایدار با مشارکت تمام پایگاه‌های مقاومت آغاز کردیم.

سرهنگ محمدی افزود: مراسم غبار روبی مرار مطهر شهدا در تمامی گلزار شهد‌های سطح شهر شیراز و حضور بسیجیان در روز پایانی هفته دفاع مقدس، افتتاح پایگاه‌های مقاومت در محلات فاقد این پایگاه‌ها، برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ناحیه، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت و برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی و مقاله خوانی در جهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس سپاه ناحیه ثار الله شیراز (ع) است.

او، با اشاره به پنجم مهرماه سالروز حکم جهاد تبیین رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از اقداماتی که در این سه سال در دستور کار بسیج بود و به شکل مداوم این ماموریت را در دستور کار داشتیم، بحث جهاد تبیین بود که در سومین سال صدور این حکم همچنان این موضوع به عنوان برنامه شاخص در این ناحیه دنبال می‌شود.

فرمانده سپاه ثارالله شیراز افزود: اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس، مساجد، دانشگاه ها، ادارات و مراکز مختلف دیگر در دستور کار سپاه ناحیه ثار الله (ع) شیراز قرار گرفته و تا پایان هفته دفاع مقدس نیز دنبال خواهد شد.